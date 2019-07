एक माह से नलों में पानी नहीं आया तो लगाया जाम, दो दिन में समाधान का आश्वासन

बांसखोह (जयपुर). ग्राम बांसखोह में करीब एक माह (One month) से नलों से पानी नहीं आने से गुस्साई महिलाओं ने जलदाय कार्यालय के पास लवाण बांसखोह सड़क जाम कर दिया। इस दौरान समस्या सुनने गए जलदाय एईएन को खरी-खोटी (AEN sounded false) सुनाकर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी (Sloganeering) की। एईएन ने महिलाओं को दो दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन (Assurance to solve the problem) दिया तब जाकर महिलाएं शांत हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि दो दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से सड़क जाम करेंगी।

patrika news : गर्मी की शुरूआत के साथ ही शहर में पेयजल किल्लत





एक माह से नहीं आ रहा पानी

कस्बे में पानी की आपूर्ति नियमित नहीं होने और बाग कॉलोनी, खटीक मोहल्ला में तो एक माह से पानी ही नहीं आ रहा था। इससे गुस्साई महिलाएं बांसखोह जलदाय विभाग कार्यालय जा पहुंची तो कार्यालय पर कोई अधिकारी-कर्मचारी नहीं मिला। समस्या को कोई सुनता नहीं देख महिलाओं ने जलदाय कार्यालय के सामने लवाण-बांसखोह सड़क मार्ग lawan banskho Road jaam जाम कर सड़क पर बैठ गई। सूचना के करीब डेढ़ घंटे बाद जलदाय विभाग बस्सी के एईएन मीना मौके पर पहुंचे और महिलाओं की समस्याएं सुनी। महिलाओं ने एक माह से नलों में पानी नहीं आने की समस्या बताई। एईएन ने 2 दिन का समय लेते हुए समस्या दूर करने का आश्वासन (Assurance to solve the problem) दिया। तब जाकर महिलाओं में रोष कम हुआ।

patrika news : ग्रामीणों को मिलेगी पेयजल समस्या से राहत





वाहनों की लगी कतार

डेढ़ से दो घंटे तक लगे जाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार (vehicle-jaam) लग गई। आश्वासन के बाद महिलाओं ने जाम खोला। तब जाकर यातायात सुचारु हुआ।

नदारद रहते है कर्मचारी, इनको हटाओ

महिलाओं ने एईएन नीतेश मीना से कहा कि जलदाय विभाग कार्यालय में कार्यरत सभी स्थानीय और पुराने कर्मचारी की लापरवाही से कस्बे की पेयजल सप्लाई गड़बड़ाती है। इन कर्मचारियों को हटाओ ताकि मनमानी नहीं चले। क्योंकि मोटर चलाने और पानी खोलने वाले कर्मचारी स्थानीय हैं। जो कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। इससे कस्बेवासियों को समय पर पानी नहीं मिल पाता है।

patrika news : नलों में पानी नहीं टपका तो आक्रोशित महिलाओं ने लगाया जाम





समस्या का समाधान नहीं हुआ देंगे धरना

एईएन के दो दिन का समय लेने पर महिलाओं ने उन्हें 2 दिन का समय देते हुए पानी की समस्या water problem in jaipur से निजात देने की बात की। साथ ही उन्होंने चेताया कि यदि समस्या का समाधान नहीं होगा तो वे तीसरे दिन फिर सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन (Road demonstrations) किया जाएगा।

इनका कहना है

दो दिन से दो ट्यूबवैलों की मोटरें खराब थी। अब उन्हें दुरुस्त कराया हैं। कर्मचारी समय पर ट्यूबवैलों पर मोटर चालू कर रहे है या नहीं इसकी जानकारी ले रहे हैं। स्थानीय या पुराने कर्मचारियों की ओर कोई लापरवाही सामने आती हैं तो उन्हें हटाया जाएगा।

नीतेश मीना, सहायक अभियंता, जलदाय विभाग, बस्सी (Assistant engineer, water supply department, bassi)