watch: चांदी के कड़ों के लालच में वृद्धा की हत्या

बूज-मानोता (जयपुर). जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र jaipur muder news के खरकड़ा पंचायत मुख्यालय स्थित ग्राम गोट की पट्टी में कुछ युवकों ने चांदी के कड़ों के लालच में एक वृद्धा महिला की निर्मम हत्या Elderly murders in the greed of silver rings कर शव को तीन दिन तक मकान के कमरे में छुपाए रखा। आसपास में बदबू आने पर पड़ौसियों ने मकान में जाकर देखा तो महिला का कटा हुआ शव एक कट्टे में पड़ा मिला। आरोपियों ने चंद रुपयों के लालच में वृद्ध महिला के पैर काट दिए The old lady's legs cut और कड़े निकला लिए। इस संबंध में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है।

जानकारी के अनुसार जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र के खरकड़ा ग्राम पंचायत स्थित गोट की पटटी पालडी कला गांव निवासी वृद्धा नानगी देवी मीना (75) पत्नी मांगू लाल मीना 29 जून से लापता थी, जिसको परिजनों ने खूब तलाश किया, लेकिन नहीं मिलने पर थाने में गुमशुदर्गी का मामला दर्ज कराया। इस दौरान सोमवार सुबह महिला का शव घर से सौ मीटर दूरी पर स्थित मांगी लाल प्रजापत के मकान में मिला। मकान से बदबू आने पर ग्रामीणों ने मकान में देखा, तब इस निर्मम हत्या का पता चला। वृद्धा का सिर व धड़ को एक प्लास्टिक के कट्टे में रखा हुआ था। दोनों पैर काटकर The old lady's legs cut अलग पड़े थे और उनके चांदी के कड़े गायब थे। सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस व जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हरेन्द्र महावर भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान डॉग स्क्वॉयड व एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच गई और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कड़े निकालने के लिए महिला के दोनों पैर काट दिए। पुलिस ने इस संबंध में मकान मालिक मांगी लाल प्रजापत व उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। उसकी दोनों से इस हत्या के बारे में पूछताछ कर रही है।

खून से लथपथ मिली लाश

मकान के जिस कमरे में शव मिला। यहां चारों तरफ खून फैला हुआ था। महिला का शव भी खून से लथपथ था। पुलिस का मानना है कि पहले निर्मम तरीके से महिला को मौत Elderly murders in the greed of silver rings को घाट उतारा गया। उसके बाद चांदी के कड़े निकालने के लिए धारधार हथियार से वृद्धा के दोनों पैर काट दिए। काटे गए दोनों पैर गमले में रखे गये थे।

लोगों में आक्रोश, गिरफ्तारी की मांग

इस घटना को लेकर परिजन व ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। ग्रामीणों ने मांग रखी कि वृद्धा के हत्यारों को पकडऩे के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हरेंद्र सिंह महावर, एएसपी ललित शर्मा, जमवारामगढ़ वृत्ताधिकारी रामचन्द्र, जमवारामगढ़ थानाधिकारी करणीसिंह, आंधी थाना प्रभारी बनवारीलाल मीणा, सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और समझइश का प्रयास किया। पुलिस ने शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया।

चार पुत्र, दो की मौत

वृद्धा के चार पुत्र थे, लेकिन दो पुत्रों की मौत हो चुकी है। एक पुत्र वृद्धा के पास रहता था और दूसरा खेतों पर। महिला 28 जून से लापता थी।

हद हो गई हैवानियत की

वृद्धा की निर्मम हत्या ने हैवानियत की हद को पार कर दिया। हत्यारों ने चंद रुपयों व चांदी के कड़ों के लालच में दरिदंगी दिखाते से वृद्धा को मार दिया और उसके शव को कई टुकड़े कर दिए।