चौमू में होगी किसान महापंचायत एवं चक्काजाम

कृषि कानूनों (Agricultural laws) के विरोध में और किसान आंदोलन के प्रति केंद्र सरकार के तानाशाही व दमनकारी रवैया (The dictatorship and oppressive attitude of the central government) के विरुद्ध शनिवार को चौंमू के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 (National Highway Number 52) पर महिला किसानों (Women farmers) की अगुवाई में किसान महापंचायत होगी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक राजस्थान विवि के सहायक प्रोफेसर सी बी यादव ने बताया कि मंच संचालन से लेकर किसानों की महापंचायत की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन महिला किसान ही करेंग। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के प्रति अडिय़ल एवं दमनकारी रवैया तथा राकेश टिकैत के साथ गठित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के आद किसानों में जबरदस्त रोष देखा जा रहा है। इसे देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में इस किसान महापंचायत में प्रदेश के किसानों के शिरकत की संभावना है। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेताओं एवं कई राजनीतिक हस्तियों के उद्बोधन भी होंगे। महापंचायत के दौरान दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 को पूरी तरह बंद रखा जाएगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही वाहन चालकों एवं यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की जाएगी।