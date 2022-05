अब आगजनी की घटना होने पर तत्काल मौके पर पहुंच सकेगी दमकल

नगरपालिका को मिली 3 हजार लीटर क्षमता की एक और दमकल

बस्सी Published: May 18, 2022 10:06:00 pm



Fire brigade will be able to reach the fire incident immediately। शाहपुरा। शाहपुरा सहित आसपास के क्षेत्र और जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगजनी की घटनाएं होने पर अब दमकल तत्काल मौके पर पहुंच सकेगी। इससे आगजनी से पीडि़तों को राहत मिलेगी। स्वायत शासन विभाग की ओर से शाहपुरा नगर पालिका को एक और बड़ी दमकल की सौगात दी गई है। पहले शाहपुरा नगरपालिका में एक दमकल थी और क्षेत्र विस्तृत था। जिससे दमकल को मौके पर पहुंचने में काफी वक्त लग जाता था। इसके अलावा एक साथ दो जगह आगजनी की घटनाएं होने पर स्थिति विकट हो जाती थी। ऐसे में दूर से दमकल के पहुंचने तक घटना में सबकुछ खाक हो जाता था।

इन समस्याओं को देखते हुए शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल की अनुशंषा पर स्वायत्त शासन विभाग ने शाहपुरा नगरपालिका को 3 हजार लीटर क्षमता की एक दमकल और उपलब्ध करा दी है। विधायक आलोक बेनीवाल व नगरपालिका चेयरमैन बंशीधर सैनी ने नगरपालिका के अग्निशमन केन्द्र में नई दमकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर विधायक बेनीवाल ने कहा कि क्षेत्र की बढ़ती आबादी और विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए दमकल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। लोगों की मांग पर यह नई दमकल स्वीकृत कराई गई है। इससे आगजनी की घटनाओं पर समय रहते काबू पाया जा सकेगा।

पालिका चेयरमैन बंशीधर सैनी ने कहा कि शाहपुरा की दमकल शाहपुरा के अलावा आसपास की अन्य तहसीलों के गांवों तक पहुंचती है। नेशनल हाइवे पर भी आए दिन हादसे होते रहते है। इस समस्या को देखते हुए शाहपुरा नगरपालिका को एक और बड़ी दमकल स्वीकृत करवाने के लिए विधायक आलोक बेनीवाल को अवगत कराया था। जिस पर विभाग ने 3 हजार लीटर क्षमता की नई दमकल स्वीकृत की है। पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र सारण व अधिशासी अधिकारी ऋषिदेव ओला ने कहा कि विधायक को एक और नई दमकल के लिए मांग की गई है। जिसके भी जल्द ही मिलने के आसार हैं। यदि एक और दमकल मिलती है तो शाहपुरा में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए तीन बड़ी दमकल व एक मोटरसाइकिल दमकल होगी। इस अवसर पर पार्षद पुनीत भगेरिया, अससम कुरेशी, बिपिन बिहारी गुप्ता, घनश्याम सैनी, रवि अग्रवाल, अनिल कुमार नरवल, रमेश टुंडलायत, पूरणमल सामोता, मोक्षधाम विकास समिति अध्यक्ष विनोद गोयल, गोपाल कुम्हार, प्रहलाद सहाय जाट, रामस्वरूप पूनिया, सोहन लाल बुनकर, बनवारीलाल स्वामी, रामोतार गुर्जर व फायर बिग्रेड स्टेशन प्रभारी धर्मेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि, पालिका कार्मिक व गणमान्य लोग मौजूद थे। पढ़ना जारी रखे

