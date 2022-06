रंगदारी के लिए पहले शराब ठेकादार को धमकाया फिर कर दी फायरिंग, एक बदमाश गिरफ्तार, बाकी फरार



फरारी के दौरान हाइवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त होने से एक बदमाश को पकड़ा

बस्सी Published: June 25, 2022 06:08:26 pm



Firing in liquor shop for extortion in Rajasthanकोटपूूतली/शाहपुरा। जयपुर के कोटपूतली इलाके में पिछले दिनों कुछ बदमाशों द्वारा रंगदारी के लिए तीन होटलों पर फायरिंग करने के बाद अब सरुण्ड थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसलाना में शराब ठेकेदार से रंगदारी की मांग को लेकर कार सवार चार बदमाशों ने शराब दुकान के सेल्समैन पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने पहले ठेकादार को रंगदारी देने के लिए धमकाया और फिर नहीं देने पर शराब की दुकान में फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई।

रंगदारी के लिए पहले शराब ठेकादार को धमकाया फिर कर दी फायरिंग, एक बदमाश गिरफ्तार, बाकी फरार

गोली सेल्समैन के बगल से निकल कर दीवार में लग गई। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद विराटनगर थाना इलाके में कार दुर्घटनाग्रस्त होने पर विराटनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक मैगजीन व जिंदा कारतूस बरामद किया है। बाकि आरोपी फरार हो गए। थानाप्रभारी इन्द्राज सिंह ने बताया कि गांव में अनुज्ञाधारी जितेन्द्र सिंह की शराब दुकान का संचालन कृष्ण कुमार यादव करता है। उसने रिपोर्ट में बताया कि उसके पास गुरुवार शाम अजयसिंह निवासी भैंसलाना का फोन आया और ठेका संचालन के लिए 10 प्रतिशत रंगदारी नहीं देने पर परिणाम भुगतने की बात कही। इसके बाद अजयसिंह तीन चार अन्य लोगों के साथ कार में सवार होकर आया और शराब दुकान के सेल्समैन हनुमान सहाय से मारपीट कर चार बोतल बीयर ले गया। इसके कुछ देर बाद वह साथियों के साथ फिर आया और सेल्समैन को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। गोली बगले से निकल कर दीवार में लग गई। फायरिंग कर आरोपी मौके से फरार हो गए। कार दुर्घटनाग्रस्त हुई तो पकड़ा गया

आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद शाहपुरा की ओर भाग गए, लेकिन हड़बड़ाहट में गाड़ी हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें आरोपी मैड़ झाड़ोदिया ढाणी निवासी सोहनलाल उर्फ सोनू मीणा मौके पर रह गया व अजय सिंह, हेमंत, दिनेश व लाला सेन फरार हो गए। सूचना पर विराटनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से चोरी की कार बरामद कर ली। तीन होटलों पर हुई थी फायरिंग

इससे पहले अन्य नकाबपोश बदमाशों ने एक मार्च को रंगदारी की मांग को लेकर राजमार्ग स्थित तीन होटलों पर एक साथ फायरिंग कर दी थी। पर्ची फेंककर रंगदारी की मांग को लेकर क्षेत्र में पहली वारदात थी। फायरिंग करने वाले बदमाशों ने पर्ची में खुद को 61.61 गैंग से जुड़ा होने की बात कही थी। पुलिस ने इस मामले में गैंग के मुखिया प्रदीप रावत सहित छह अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें गैंग का मुखिया अभी जेल में है। इस मामले में एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। पढ़ना जारी रखे

