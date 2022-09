शाहपुरा के महिला कॉलेज में फ्रेसर पार्टी में छात्राओं ने मचाया धमाल

गर्ल्स कॉलेज में नव प्रवेशित छात्राओं के सम्मान में फ्रेशर पार्टी का आयोजन

बस्सी Updated: September 07, 2022 11:44:24 pm

Fresher's party organized in honor of newly admitted girl students in Girls College of Shahpuraशाहपुरा। शाहपुरा कस्बे के बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय में बुधवार को महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. अनामिका सिंह के निर्देशन में प्रेशर पार्टी व नवागंतुक छात्राओं का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित डांस प्रतियोगिता में छात्राओं ने डीजे पर फिल्मी, पंजाबी, राजस्थानी सहित विभिन्न गानों पर नृत्य की एक से बढक़र एक शानदार प्रस्तुति दी। डांस की हर अच्छी प्रस्तुति पर पांडाल में बैठी छात्राओं ने तालियां बजाकर प्रतियोगियों का उत्सावर्धन किया।

शाहपुरा के महिला कॉलेज में फ्रेसर पार्टी में छात्राओं ने मचाया धमाल

समारोह की अध्यक्षता भामाशाह पार्षद पुनीत भगेरिया ने की और मुख्य अतिथि पार्षद इन्द्राज पलसानिया थे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामावतार गुर्जर, आर के ग्रुप जनसेवा समिति अध्यक्ष रोहिताश भडाना, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जयपुर ग्रामीण उपाध्यक्ष द्रवेश मामोडिया, प्रकाश दादरवाल व देव शर्मा थे। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद कार्यक्रम आयोजक महिला कॉलेज की छात्रसंघ अध्यक्ष रुचिका निठारवाल, उपाध्यक्ष कोमल गुर्जर, महासचिव निकिता सारण व संयुक्त सचिव पूजा रूंडला ने अतिथियों का स्वागत किया। छात्रसंघ अध्यक्ष रूचिका निठारवाल ने बताया कि कार्यक्रम में कैटवॉक, इंट्रोडक्शन एवं डांस प्रतियोगिताएं हुई। जिसमें छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति से दर्शक छात्राओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। प्राचार्य डॉ. अनामिका सिंह व सहायक प्रोफेसर प्रकाश चंद ढबास ने छात्राओं को प्रेरित किया।

ज्योति मिस फ्रेशर, अनुष्का मिस चार्मिंग व योगिता मिस स्माइल रही कार्यक्रम में मिस फ्रेशर 2022 का खिताब ज्योति पारीक ने जीता। जबकि मिस चार्मिंग का खिताब अनुष्का मिश्रा एवं मिस स्माइल का खिताब योगिता मित्तल के नाम रहा। सहायक प्रोफेसर डॉ राजेश बेनीवाल, डॉ ज्योत्सना एवं भारती चतुर्वेदी प्रतियोगिताओं के निर्णायक रहे। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय श्रुति एवं दिव्यांशी ने किया। कार्यक्रम में सहायक प्रोफेसर प्रकाश चंद ढबास, डॉ. अंजू अग्रवाल, डॉ. कुसुम शर्मा, डॉ. लतिका पांडे, लेखाधिकारी सत्यनारायण गुप्ता, धर्मेश शर्मा, डॉ. हेमराज पलसानिया, डॉ. राकेश कपूरिया, डॉ. राजेश वर्मा सहित सभी संकाय सदस्य मौजूद रहे। अतिथियों ने कॉलेज में वाटर कूलर भेंट किया, मिलेगा शीतल जल कार्यक्रम में छात्रसंघ अध्यक्ष रूचिका निठारवाल की मांग पर पार्षद पुनीत भगेरिया, पार्षद इन्द्राज पलसानिया, पूर्व पार्षद रामावतार गुर्जर व आर के ग्रुप के रोहिताश बडाना ने मिलकर वाटर कूलर मय आरओ लगवाने की घोषणा की। जिस पर कॉलज प्रशासन ने इसकी सराहना की। अब छात्राओं को शीतल जल मिल सकेगा। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें