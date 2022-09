सोशल मीडिया पर दोस्ती गांठ नाइजीरियन गैंग ने की करोंडों की ऑनलाइन ठगी, दिल्ली से चला रहे थे गैंग

पुलिस से बचने के लिए करते हैं हाइटेक तकनीक का उपयोग

बस्सी Updated: September 19, 2022 10:28:24 pm

Nigerian gang made crores of friendship knots on social media, gangs were running from Delhiसिरोही जिले की आबूरोड. शहर पुलिस ने एक महिला के साथ 16 लाख की ऑनलाइन ठगी करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए हाइटेक नाइजीरियन गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार भी किया हैं। गैंग पहले लोगों से सोशल मीडिया पर दोस्ती गांठती। फिर विदेश से महंगे गिफ्ट भेजने का लालच देकर व ईडी और कस्टम अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रींग के मामले में गिरफ्तार करने का डर दिखाकर लाखों की ठगी करती थी।

पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के मुताबिक 24 अप्रेल को थाना क्षेत्र निवासी पीडिता ने रिपोर्ट दी कि फेसबुक के जरिए अली अयान नामक व्यक्ति ने स्वयं को न्यूजीलेंड का नागरिक होना बताकर उसके साथ फेसबुक व वॉट्सएप्प पर बातें कर दोस्ती कर ली। बाद में उसे विदेश से महंगे गिफ्ट भेजने की बात कहकर 16 लाख रुपए मंगवाकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया। एक अन्य महिला ने स्वयं को ईडी अधिकारी बताकर महंगे गिफ्ट भेजने के सम्बंध में मनी लॉड्रिंग के केस के नाम पर डरा-धमकाकर रुपए प्राप्त करने के लिए फोनकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने साइबर ठगी को गम्भीरता से लेते हुए मामले का खुलासा करने के लिए शहर थानाधिकारी सरोज बैरवा व साइबर सेल प्रभारी करणीदान के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। आरोपियों के हाईटेक तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर पीडि़ता के साथ धोखाधड़ी करना सामने आने पर आरोपियों को ट्रेस आउट करने के लिए तकनीकी विश्लेषण व सूचना एकत्रित कर वारदात का पर्दाफाश किया गया। वारदात में नाइजीरिया व उत्तर-पूर्व भारत के लोगों ने संयुक्त गैंग बनाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी नाइजीरिया के लेगगोस के एनेम्बर वेस्ट हाल दिल्ली मोहन गार्डन निवासी एक्ने बेंजामीन पुत्र ओन्युकुल व मेघालय के मर्शिल्लोग मावक्यवट साउथ वेस्ट हाल दिल्ली के मोहन गार्डन थानाक्षेत्र निवासी फातिमा लिन्गदोह पुत्री जोसेफमों वहलंग को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की जा रही है।

दिल्ली से चला रहे थे गैंग इस गैंग का संचालन दिल्ली से हो रहा था। विशेष टीम ने दिल्ली पहुंचकर आरोपियों को तकनीकी आधार पर ट्रैस आउट कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी नाइजीरिया के है, जो दिल्ली में आकर आमजन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी प्राप्त कर सोशल मीडिया के जरिए मित्रता करते हैं। इसके बाद विदेश से गिफ्ट पैकेट का फर्जी बिल बनाकर नाइजीरियन गैंग के सहयोगी उत्तरी-पूर्वी भारत गैंग के सदस्य फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर उनको महंगे गिफ्ट पैकेट पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार करने के बहाने पैसे ऑनलाइन उनके खाते में ट्रांसफर करवाते हैं। जिससे आमजन डरकर किसी को घटना की जानकारी नहीं देकर उनके खाते में लाखों रुपए जमा करवा देते हैं।

पुलिस से बचने के लिए हाइटेक टेक्नोलॉजी का उपयोग पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपी हाइटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर अनपढ़ लोगों को सरकारी योजनाओं का झांसा देकर खाता खुलवाते हैं। इस सम्बंध में लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। पुलिस की ओर से खाते व मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाने पर भी आरोपियों की जानकारी नहीं मिल पाती है। आरोपी सैकड़ों मोबाइल व सिम का प्रयोग कर रहे थे। अभियुक्तों ने अलग-अलग राज्यों में करोडों रुपए की ठगी की वारदात करना कबूल किया है। पढ़ना जारी रखे

