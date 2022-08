विवाहिता से गैंगरेप, पीडि़ता ने अपने देवर सहित 5 जनों के खिलाफ कराया मामला दर्ज



बाजरे के खेत में आवारा मवेशियों को देखने गई थी थी महिला, वहां मौजूद आरोपियों ने किया रेप

बस्सी Published: August 08, 2022 11:02:21 pm

Gang-raped by a married woman who went to the farm, the victim filed a case against 5 people including her brother-in-lawजयपुर। जयपुर ग्रामीण के एक पुलिस थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सामुहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीडि़ता ने अपने देवर सहित 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप करने व किसी को बताने पर बेटे को जान से मारने की धमकी देने का सोमवार को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है।

विवाहिता से गैंगरेप, पीडि़ता ने अपने देवर सहित 5 जनों के खिलाफ कराया मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि पीडि़ता ने भाबरू पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके घर के पास स्थित खेत में बाजरे की फसल बो रखी है। इस पर रविवार रात को वह आवारा मवेशियों को देखने गई थी। इसी दौरान उसके देवर व उसके साथ मौजूद अन्य ४ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने किसी को बताने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी। जैसे तैसे वह छुडाकर अपने घर पहुंची और अपने पति को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीडि़ता ने पति के साथ थाने पहुंचकर देवर व ४ अन्य लोगों के खिलाफ सामुहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घर से लापता नाबालिग बालिका को किया दस्तयाब

जयपुर ग्रामीण के ही एक अन्य थाना इलाके में एक गांव से लापता हुई नाबालिग बालिका को अलवर से दस्तयाब किया है। पुलिस ने नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। शाहपुरा थाना प्रभारी विजेन्द्र सिंह ने बताया कि थाना इलाके के एक गांव निवासी बालिका के परिजनों ने मामला दर्ज कराया था कि 31 अगस्त को नाबालिग बालिका अपने घर थी। वह खाना खाकर रात को अपने कमरे में सो गई। सुबह परिजनों ने उठकर देखा तो नाबालिग कमरे में नहीं मिली। इस पर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच करते हुए नाबालिग को अलवर से दस्तयाब कर लिया तथा परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें