इस मोक्षधाम में शिवजी की जटा से निकलने वाले गंगाजल से होंगे पवित्र, बनाया गंगा दर्शन घाट

विधायक ने किया शिव गंगा दर्शन मूर्ति व अंतिम गंगा दर्शन घाट का अनावरण

बस्सी Published: August 10, 2022 10:57:27 pm

Gangajal will come out of Shiva's hair in Mokshadham,built Ganga Darshan Ghatशाहपुरा। जयपुर जिले के शाहपुरा स्थित फाफिया मोक्षधाम में अब भोलेनाथ की जटा से गंगाजल निकलेगा, जिससे अंत्येष्टि के लिए आने वाले लोग इस गंगाजन से पवित्र हो सकेंगे। दरअसल जयपुर जिले के शाहपुरा स्थित फाफिया मोक्षधाम की तस्वीर बदल गई है। मोक्षधाम में एक भामाशाह परिवार की ओर से शिव गंगा दर्शन मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें शिवजी की जटा से निकलने वाले गंगाजल से अब मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार के लिए आने वाले व्यक्ति पवित्र हो सकेंगे।

भामाशाह सांसी परिवार की ओर से इसका निर्माण कराया गया है। विधायक आलोक बेनीवाल ने भामाशाह विमला देवी, मोनू, जगदीश प्रसाद सांसी अध्यक्ष सांसी समाज शाहपुरा व राजू सांसी ओर से स्थापित की गई शिव गंगा दर्शन मूर्ति व अंतिम गंगा दर्शन घाट का अनावरण किया। उदघाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका चेयरमैन बंशीधर सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि प्रधान मंजू शर्मा, पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र सारण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जितेंद्र मीणा, पार्षद बिपिन बिहारी सैनी, मितेश मंगल, असलम कुरेशी, गिरधारी पलसानिया, लालचंद जाट, घनश्याम सैनी, रेखा गुप्ता, रामावतार गुर्जर, रमेश वाल्मीकि व पूरण सामोता थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक आलोक बेनीवाल ने कहा कि सांसी परिवार की ओर से मोक्ष धाम में शिव गंगा दर्शन मूर्ति व अंतिम गंगा स्नान घाट के निर्माण कार्य को शाहपुरा की जनता हमेशा याद रखेगी। शिव गंगा दर्शन मूर्ति में शिव की जटा से निकलने वाले गंगाजल से अब मोक्ष धाम में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पवित्र हो सकेगा। कार्यक्रम में मोक्षधाम विकास समिति संरक्षक महेंद्र अग्रवाल, भामाशाह अक्कू पारीक व अध्यक्ष विनोद गोयल ने अतिथियों तथा मोक्ष धाम में योगदान देने वाले भामाशाहों व मूर्ति बनाने वाले कलाकार दुर्गेश कुमावत का स्वागत व आभार प्रकट किया। विधायक ने मोक्षधाम में शिव गंगा दर्शन मूर्ति का निर्माण कराने वाले सांसी परिवार के जगदीश प्रसाद सांसी, विमला देवी, मोनू, व राजू सांसी का सम्मान किया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज सेवा समिति अध्यक्ष पवन कुमार भगेरिया, गिरधारी गोरा, व्यापार महासंघ अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मुरलीधर पलसानिया, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष सुगन चंद कपूरिया, प्रमोद अग्रवाल, रोहिताश भडाणा, सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पढ़ना जारी रखे

