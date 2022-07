श्रावण मास में शिवभक्तों के घर-घर पहुंचेगा गंगाजल, विधायक की अनूठी पहल



ऋषिकेश से मंगवाया 5 हजार लीटर गंगाजल



कोरोना काल में की थी घर-घर वितरण की शुरुआत

बस्सी Published: July 15, 2022 10:40:38 pm

Gangajal will reach door to door of Shiva devotees in the month of Shravanशाहपुरा। जयपुर जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में कोरोना काल के बाद इस बार भी घर-घर गंगाजल पहुंचेगा। घर बैठे गंगाजल पहुंचने से श्रद्धालु श्रावण मास में गंगाजल से भोलेनाथ का अभिषेक कर पूजा अर्चना कर सकेंगे। शाहपुरा विधायक की ओर से ऋषिकेश से 5 हजार लीटर गंगा जल मंगवाया है।

टंकियों में गंगा जल लेकर वाहन के ऋषिकेश से शाहपुरा पहुंचने पर विधायक आलोक बेनीवाल व उनकी पत्नी जनसेविका सविता बेनीवाल ने कस्बे के डाक बंगला परिसर में पूजा अर्चना कर आमजन को गंगाजल वितरण की शुरुआत की। इसके बाद कार्यकर्ता गंगा जल का घर-घर वितरण कर रहे हैं। यहां गंगाजल वितरण कार्यक्रम में नगरपालिका चेयरमैन बंशीधर सैनी व वाइस चेयरमैन राजेंद्र सारण सहित कई जनप्रतिनिधि व कांग्रेस कार्यकर्ता मोजूद थे। इस मौके पर विधायक बेनीवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गंगाजल को सबसे पवित्र माना गया है। श्रावण मास में प्रतिवर्ष शिव भक्तों द्वारा कावड़ यात्रा के जरिए पवित्र गंगाजल लाया जाता था और भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता था, लेकिन पिछली बार कोविड-19 के दौरान पाबंदिया लगने से गंगाजल लोगों की पहुंच से दूर हो गया था। ऐसे में पिछले वर्ष भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ऋषिकेश से बडी टंकियों में गंगाजल लाकर श्रद्धालुओं को वितरण करने की पहल की थी। उस पहल को इस बार भी बरकरार रखी गई है। जनसेविका सविता बेनीवाल, पालिका चेयरमैन सैनी व प्रधान मंजू शर्मा ने कहा कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को गंगाजल वितरित किया जाएगा। ताकि शिवभक्त सावन मास में गंगाजल से भगवान शिव की आराधना कर सकेंगे। पार्षद पुनीत भगेरिया व प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि विधायक आलोक बेनीवाल ने कोरोना काल में घर-घर गंगाजल वितरण की अनूठी पहल शुरु की थी। इसे इस बार भी जारी रखा गया। उन्होंने इस कार्य के लिए विधायक बेनीवाल की इस पहल की सराहना की। घर बैठे गंगा जल पहुंचने से सावन मास में क्षेत्र के श्रद्धालु पिछली बार की तरह इस बार भी गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा अर्चना कर सकेंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमप्रकाश बडबडवाल, पार्षद लालचंद जाट, अनिल नरवल, पुनीत भगेरिया, कृष्ण कुमार मीणा, विपिन बिहारी सैनी, इंद्राज पलसानिया, लोकेश मामोडिया, प्रमोद अग्रवाल, पूर्व उपप्रधान शिम्भू दयाल लांबा, पूर्व पार्षद पूरणमल सामोता, हरफूल कपूरिया, अनिल निठारवाल, मालीराम सैनी, सुभाष पोषवाल, पूर्व पार्षद रामवतार गुर्जर, मीरा देवी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मुरलीधर पलसानिया, असलम कुरेशी, राजेश असवाल, प्रहलाद पलसानिया सहित कई लोग मौजूद थे।

कोरोना काल में 21 हजार से अधिक लोगों को किया था वितरण

कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते आवागमन पूरी तरह से बंद होने के कारण शिवभक्त कावड़ नहीं ला सके थे। ऐसे में विधायक आलोक बेनीवाल ने कोरोना काल में वाहन से ऋषिकेश से गंगाजल मंगवाकर क्षेत्र के करीब 21 हजार से अधिक लोगों को गंगाजल का वितरण किया था। जिससे कोरोना काल में आवागमन बंद होने के बावजूद घर बैठे गंगाजल पहुंचने पर शिवभक्तों को भोलेनाथ का अभिषेक कर पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला था। इस बार भी गंगाजल वितरण किया जा रहा है। पढ़ना जारी रखे

