Google Play Pass सर्विस हुई शुरू,350 रू. में ले सकेंगे अनलिमिटेड ऐप्स और गेमिंग का मजा

Google ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नई प्रीमियम सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के जरिए यूजर्स $4.99 (लगभग Rs 350) प्रति महीने की दर से ऐप्स और गेम्स का आनंद ले सकेंगे। इस सर्विस में आपको 350 से भी ज्यादा प्रीमियम ऐप्स का एक्सेस मिलेगा।



इसके अलावा आप इस सर्विस के एड फ्री कंटेंट को एक्सेस कर सकेंगे। इसमें आपको हर महीने नए प्रीमियम ऐप्स और गेमिंग सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। Google Play Pass सब्सक्राइबर्स को गेम खेलते समय किसी भी तरह के ऐड्स नहीं दिखाए जाएंगे। यानी कि प्लेयर्स बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने पसंदीदा गेम्स को खेल सकेंगे।

Google Play Pass को यूजर्स अपनी फैमिली के पांच मेंबर्स के साथ शेयर कर सकेंगे। Google भी Apple की तरह ही यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रीमियम सर्विस को लॉन्च किया है। इसमें यूजर्स को कई प्रीमियम ऐप्स और गेम्स जैसे कि Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic और AccuWeather का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही यूजर्स को कई अन्य गेम्स जैसे कि This War of Mine and Cytus भी ऑफर किया जाएगा। इस गेम को जल्द ही यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

Google Play Pass को यूजर्स Google Play ऐप के नए टैब में देख सकते हैं। वहां से आप इस सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही आप Google Play Pass का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपके लिए Play Pass टिकट अनलॉक हो जाएगा। जहां से आप उस सर्विस को एक्सेस कर सकेंगे। Google Play Pass को यूजर्स के लिए फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस्तेमाल करते हुए अनलिमिटेड ऐप्स और कंटेंट को डाउनलोड कर सकेंगे।