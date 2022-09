शाहपुरा के राजकीय अस्पताल में अत्याधुनिक ICU शुरू, अब घायलों और गंभीर मरीजों का बचा सकेंगे जीवन



-शाहपुरा विधायक ने उप जिला चिकित्सालय में 1 करोड़ 18 लाख रुपए से नवनिर्मित अत्याधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ( ICU ) का किया लोकार्पण

बस्सी Published: September 07, 2022 10:50:16 pm

ICU started in Shahpura's Government hospital, now the life of injured and serious patients will be savedशाहपुरा। शाहपुरा के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में विधायक कोष से 1 करोड़ 18 लाख की लागत से नवनिर्मित अत्याधुनिक गहन चिकित्सा इकाई (4 बैडेड ICU ) शुरू करने से अब सडक़ दुर्घटना में घायल और हृदयाघात जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को राहत मिलेगी। विधायक आलोक बेनीवाल ने बुधवार को इस नवर्मित गहन चिकित्सा इकाई का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया।

शाहपुरा के राजकीय अस्पताल में अत्याधुनिक ICU शुरू, अब घायलों और गंभीर मरीजों का बचा सकेंगे जीवन

इस आईसीयू-वेंटिलेटर वार्ड के शुरू होने से गंभीर मरीजों को 24 घंटे उपचार सुपिधा मिलेगी, वहीं कुछ हद तक जयपुर रैफर से भी निजात मिलेगी। प्रशिक्षित चिकित्सकों की टीम की निगरानी में उनको बेहतर इलाज सुविधा मिल सकेगी। उदघाटन समारोह की अध्यक्षता नगरपालिका चेयरमैन बंशीधर सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि समाज सेविका सविता बेनीवाल, प्रधान मंजू शर्मा, एसडीएम मनमोहन मीणा, तहसीलदार महेश चंद ओला, मनोहरपुर पालिका अध्यक्ष सुनीता प्रजापत, पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र सारण, स्थानीय पार्षद राजेश असवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि थे। समारोह में विधायक आलोक बेनीवाल ने कहा कि यह पहला उपजिला अस्पताल है, जिसमें आईसीयू -वेंटिलेटर सहित अन्य अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मौजूद है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में दिनोंदिन सडक़ हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई घायल और गंभीर रोगी जयपुर रैफर के दौरान बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। उनकी समस्या को देखते हुए यहां आईसीयू वार्ड बनाने की परिकल्पना की थी, जिसने आज सभी के सहयोग से साकार रूप लिया है। अब गंभीर स्थिति में घायलों व मरीजों का जीवन बचाया जा सकेगा। आईसीयू वार्ड मरीजों के जीवन की रक्षा करने व बेहतर चिकित्सा सुविधा देने में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पालिका चेयरमैन बंशीधर सैनी ने कहा कि विधायक की दृढ़ इच्छाशक्ति से आज यह चिकित्सालय सुविधाओं के लिहाज से महंगे निजी चिकित्सालय से भी कहीं अधिक बेहतर है। विधायक ने अपने विधायक कोष से चिकित्सालय की कायापलट करने के लिए अब तक 2 करोड़ 22 लाख का बजट दिया है। बीसीएमएचओ डॉ विनोद शर्मा व चिकित्सालय प्रभारी डॉ. हरीश मोहन मुदगल ने कहा कि आईसीयू वार्ड बन जाने से अब गंभीर मरीजों को कुछ हद तक रैफर नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में यह चिकित्सालय सीएचसी स्तर का था, जिसे विधायक ने अपने अथक प्रयासों से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कराया और अब आईसीयू एम्बुलेंस, ऑक्सीजन प्लांट सहित इस चिकित्सालय में तमाम वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो जिला चिकित्सालय में देखने को मिलती हैं। शाहपुरा में मनोरोगियों को भी मिलेगी उपचार सुविधा विधायक आलोक बेनीवाल ने कहा कि शाहपुरा में मनोरोग चिकित्सक भी लगा दिया गया है। जिससे अब क्षेत्र के मनारोग से पीडि़तों को भी उपचार सुविधा मिलेगी। अस्पताल प्रभारी डॉ. हरीश मोहन मुगदल ने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ होने से अब यहां सिजेरियन, ऑपरेशन पहले से दोगुना किए जा रहे हैं। आउटडोर, इंडोर, टीकाकरण व जांच का दायरा भी दोगुने से भी अधिक हो गया है। वर्तमान में चिकित्सालय में आउटडोर मरीजों का आंकड़ा 2 हजार पार है। ये रहेंगी ICU में सुविधाएं चिकित्सालय प्रभारी हरीश मोहन मुदगल ने बताया कि आईसीयू वार्ड में प्रशिक्षित चिकित्सक व अनुभवी स्टाफ को नियुक्त किया गया है। निजी हॉस्पिटल में आईसीयू बेड का शुल्क प्रतिदिन करीब 5 से 12 हजार तक लिया जाता है। अब यहां सुविधा मिलने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में ये रहे मौजूद कार्यक्रम में बीसीएमओ, चिकित्सालय प्रभारी, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ व आईसीयू वार्ड की टीम की ओर से अतिथियों का माला व साफा बांधकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पार्षद महेंद्र चौधरी, एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रमेश चाहर, गिरधारी गोरा, अग्रवाल समाज अध्यक्ष पवन भगेरिया, नरसिंह लाल कपूरिया, पूर्व सरपंच रामगोपाल पलसानिया, राजेश मंडोवरा, ओम प्रकाश चौधरी, प्रमोद अग्रवाल, रामलाल पलसानिया, प्रहलाद पलसानिया, पार्षद पुनीत भगेरिया, अनिल नरवल, विपिन बिहारी सैनी, विपिन बिहारी गुप्ता, घनश्याम सैनी, असलम कुरैशी, लालचंद गुरल्या, सोनू सिपुरिया, रामअवतार गुर्जर, फूलचंद हरितवाल, रोहिताश भडाणा, गोपाल कुम्हार, रमेश वाल्मीकि, मंगल चंद शेरावत, अर्जुन रोलानिया, ओम प्रकाश पूनिया, मोईनुद्दीन लुहार, सदरू खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पढ़ना जारी रखे

