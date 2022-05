अस्पताल में धूम्रपान किया तो भरना पड़ेगा जुर्माना



संयुक्त निदेशक की फटकार के बाद अस्पताल के बदले हालात

बस्सी Published: May 26, 2022 10:07:38 pm



If you smoke in the hospital then you will have to pay the fine शाहपुरा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक खेल शंकर भारद्वाज के औचक निरीक्षण कर दी गई हिदायत के बाद शाहपुरा के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में साफ सफाई नजर आने लगी है।

अस्पताल में धूम्रपान किया तो भरना पड़ेगा जुर्माना

संयुक्त निदेशक के निर्देश पर अस्पताल प्रभारी डॉ. हरीश मोहन मुदगल ने अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही गठित टीम को भी नियमित रूप से निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में धूम्रपान करने वालों और दीवारों व अस्पताल परिसर में पान, गुटखा चबाकर थूकने वालों पर भी सख्ती बरतते हुए कार्रवाई शुरू की है। अस्पताल प्रभारी ने बताया कि अब अस्पताल में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता और गुटखा, तम्बाकू, पान, सुपारी चबाकर थूकता पाया गया तो कोटपा अधिनियम के तहत उससे 200 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। दो दंत रोग चिकित्सक व सहायक को ऐसे लोगों का चालान कर जुर्माना वसूली के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि टीम की ओर से अब तक करीब 40 लोगों का चालान कर जुर्माना वसूला जा चुका है। साथ ही धूम्रपान करने और तम्बाकू चबाने से स्वास्थ्य पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों को लेकर जागरुक भी किया जाएगा। प्रभारी ने बताया कि अस्पताल में कई कार्मिक भी धूम्रपान करते नजर आते हैं, यदि कोई स्टाफ कर्मचारी अस्पताल में धूम्रपान करता और तम्बाकू चबाता पाया गया तो उससे भी जुर्माना वसूली के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों संयुक्त निदेशक ने निरीक्षण दौरान अस्पताल में गंदगी व कई खामियां मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार बड़बड़वाल ने भी अवलोकन कर चिकित्सा मंत्री को पत्र लिख शिकायत की थी। जिस पर अब सुधार देखने को मिला है।

प्रसूती वार्ड में नए गद्दे उपलब्ध कराए, सफाई की दी हिदायत

अस्पताल प्रभारी ने बताया कि प्रसूती वार्ड में पुराने गद्दों की जगह नए गद्दे उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही प्रसूती वार्ड प्रभारी स्टाफ नर्स शारदा को साफ सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। सफाई कर्मियों को भी हिदायत दी गई है। इसके अलावा सीएमएचओ कार्यालय से 20 नए कचरापात्र भी मांगे गए हैं। उल्लेखनीय है कि 21 मई को संयुक्त निदेशक ने अस्पताल का दौरा किया तो अस्पताल में गंदगी व दीवारें दीवारें पीकदान बनी हुई थी। वार्ड में बैड पर चददरें भी गंदी थी। जिस पर संयुक्त निदेशक ने नाराजगी जताते हुए डॉ. झालानी और डॉ. शिव कुमार सारण व एक मेल नर्स को अस्पताल में साफ सफाई, धूम्रपान करने वालों का चालान करने के निर्देश दिए थे। जिस पर अब अस्पताल में साफ सफाई दुरूस्त और दीवारें भी साफ नजर आई। अब अस्पताल में सभी विभाग प्रभारियों को साफ सफाई की निगरानी का जिम्मा दिया गया है। जहां भी गंदगी या कमी नजर आएगी, प्रभारी की जिम्मेदारी होगी। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें