कोरोना काल के बाद इस बार धूमधाम से मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह, तैयारियां शुरू

-कोरोना काल में दो साल तक पाबंदियों के बीच मनाया था आजादी का पर्व

After the Corona era, this time the Independence Day celebrations will be celebrated with pomp, preparations for the ceremony beginशाहपुरा। कोरोना महामारी के चलते पिछले दो साल तक स्वतंत्रता दिवस समारोह कई तरह की पाबंदियों के बीच मनाया गया, लेकिन इस बार देश की आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस पर शाहपुरा कस्बे में आयोजित होने वाले उपखंण्ड स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को एसडीएम मनमोहन मीणा की अध्यक्षता में उपखण्ड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मिटिंग आयोजित की गई। जिसमें एसडीएम ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य समारोह शाहपुरा कस्बे के श्री कल्याण सिंह राउमावि परिसर में आयोजित होगा। ऐसे में कस्बे के सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थाएं अपने भवनों पर प्रात: 8 बजे ध्वजारोहण करने के बाद 8.30 बजे मुख्य समारोह स्थल श्री कल्याण सिंह स्कूल के खेल मैदान में पहुंचेंगे। जहां प्रात: 9 बजे ध्वजारोहण होगा।

उत्कृष्ट कार्य करने वालों का होगा सम्मान

समारोह को लेकर स्टेज, टैंट, माइक, कुर्सियां आदि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन को सौंपी गई। कार्यक्रम स्थल पर फायर ब्रिगेड भी तैनात रहेगी।

समारोह में ब्लॉक क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों व सामाजिक संस्थाओं का सम्मान भी किया जाएगा। इसके लिए प्रमाण पत्रों और समारोह के आमंत्रण पत्रों की छपाई और वितरण कार्य की जिम्मेदारी श्री कल्याण सिंह राउमावि प्रशासन को दी गई। समारोह में शहीदों के परिजनों को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी तहसीलदार को सौंपी गई। प्रतीक चिह्न व्यवस्था वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से की जाएगी। मंच संचालन व्याख्याता जुगल किशोर शर्मा व श्याम लाल यादव करेंगे। शांति व्यवस्था व गार्ड ऑफ ऑनर की जिम्मेदारी शाहपुरा थाना प्रभारी की रहेगी। मार्चपास्ट की तैयारी श्री कल्याण सिंह स्कूल परिसर में 7 अगस्त से शुरू की जाएगी।

देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों के साथ कठपुतली नाटक भी होगा

समारोह में विद्यार्थियों की ओर से मुख्य रूप से देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा वन विभाग की ओर से कठपुतली नाटक, चिकित्सा विभाग द्वारा नुक् कड़ नाटक और परिवहन विभाग की ओर से सडक़ सुरक्षा सप्ताह पर आधारित नुक्कड़ नाटक के कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर आमजन को जागरुक किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्धारण के लिए तहसीलदार, प्रधानाचार्य श्री कल्याण सिंह राउमावि व प्रधानाचार्य रा बालिका उमावि की कमेटी बनाई गई। जबकि कार्यक्रम निर्धारित कमेटी में तहसीलदार महेश ओला, प्रधानाचार्य रूडमल कपूरिया, ईओ ऋषिदेव ओला, व्याख्याता जुगल किशोर शर्मा व श्याम लाल यादव को शामिल किया गया है। पढ़ना जारी रखे

