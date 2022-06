कांग्रेस बोर्ड से समर्थन वापस लेने के बाद निर्दलीय महिला पार्षद ने धरने की दी चेतावनी

महिला पार्षद ने 7 दिन पहले कांग्रेस बोर्ड से वापस लिया था समर्थन

बस्सी Published: June 14, 2022 10:45:57 pm



Independent women Parsad warns of picketing after withdrawing support from Congress Boardशाहपुरा। क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर कांग्रेस बोर्ड से समर्थन वापस लेने वाली नगरपालिका के पार्षद 33 से निर्दलीय पार्षद माली देवी ने समस्याओं का 5 दिन में निस्तारण नहीं होने पर नगरपालिका के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है।

कांग्रेस बोर्ड से समर्थन वापस लेने के बाद निर्दलीय महिला पार्षद ने धरने की दी चेतावनी

निर्दलीय पार्षद माली देवी ने शाहपुरा नगरपालिका के वंचित वार्डों में ले आउट प्लान की स्वीकृति और शाहपुरा के अ श्रेणी पशु चिकित्सालय के लिए आलेड़ी जोहड़ी में भूमि आवंटन करने की मांग को लेकर पालिका के अधिशाषी अधिकारी ऋषिदेव ओला को मंगलवार को मांगपत्र सौंपा। साथ ही उक्त समस्याओं का 5 दिन में निस्तारण नहीं होने पर नगरपालिका के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। पार्षद ने अवगत कराया कि नगरपालिका के कई वार्डों में ले आउट प्लान स्वीकृति के अभाव में लोगों के पट्टे नहीं बन पा रहे। ऐसे में वंचित वार्डों के पटटे जारी करने के लिए ले आउट प्लान अविलम्ब पास किए जाएं। साथ ही करीब 14 पार्षदों की सहमति व विधायक की घोषणा के बावजूद कस्बे के अ श्रेणी पशु चिकित्सालय के लिए आलेड़ी जोहडी में भूमि का आवंटन नहीं किया जा रहा है। जिससे पशु चिकित्सालय उधार के भवन में संचालित है। इससे क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने पशु चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मांग की। पार्षद ने उक्त समस्याओं का 5 दिन में निस्तारण करने की मांग की। साथ ही उक्त समयावधि में निस्तारण नहीं होने पर 20 जून से नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी। पार्षद ने उक्त ज्ञापन की प्रतिलिपि विधायक, पालिका चेयरमैन, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी को भी भेजी है।

सुनवाई नहीं होने से आहत होकर ८ जून को वापस लिया था समर्थन

निर्दलीय पार्षद माली देवी ने शाहपुरा पालिका प्रशासन की ओर से वार्डवासियों की सुनवाई नहीं करने और विकास में पक्षपातपूर्ण कार्यशैली से आहत होकर 8 जून को कांग्रेस बोर्ड से समर्थन वापस लेने के लिए पत्र सौंपा था। पार्षद का समर्थन वापसी के लिए लिखा गया पत्र सोशल मीडिया पर कई दिन तक खासा चर्चा का विषय बना रहा। पार्षद का आरोप है कि उनके वार्डवासियों की सुनवाई नहीं हो रही और न ही विकास कार्य हो रहे। अब समस्याओं का ५ दिन में निस्तारण नहीं होने पर पार्षद ने धरना देने की चेतावनी दी है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें