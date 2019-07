कैसे होगी शिक्षा की नींव मजबूत, 20 में से 10 शिक्षकों के पद हैं रिक्त



मनोहरपुर के राबावउपा संस्कृत विद्यालय का मामला

मनोहरपुर. सरकार और शिक्षा विभाग Negligence of education department in Jaipur Rural Village school at Manoherpur Shapura द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के दावों की पोल खुल रही है।