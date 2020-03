सरकारी नौकरी तो मिल गई, अब काम में आ रही शर्म, जुगाड़ से कर रहे बाबूगिरी

questions on reputation, cleanliness for reading and writing कोटपूतली नगरपालिका का मामला

पद सफाई कर्मचारी, काम कर रहे बाबू का, फायरमैन और सफाई कर्मचारी चला रहे नगरपालिका