जयपुर जिले में जंगल में मिला एक माह पुराना नर कंकाल, क्षेत्र में फैली सनसनी



शिनाख्त के लिए लापता लोगों की जानकारी खंगाल रही पुलिस

बस्सी Published: June 14, 2022 10:02:34 pm



One month old male skeleton found in the forest, sensation spread in the areaआंतेला/शाहपुरा। जयपुर जिले के भाबरू थाना इलाके के बाछड़ी-गणेशपुरा स्थित जंगल में मंगलवार को एक नर कंकाल मिला है। शव वृद्ध व्यक्ति का है जो करीब एक माह पुराना बताया जा रहा है और जंगल में पड़े रहने से शव कंकाल में तब्दील हो गया।

इधर, जंगल में नर कंकाल मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर भाबरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका-मुआयना किया। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए निम्स अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार परमानंद मंदिर के पास गणेशपुरा बाछड़ी के जंगल में काफी अंदर एक वृद्ध व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। मंगलवार को कुछ चरवाहे जंगल में मवेशियों को लेकर गए थे। इस दौरान जंगल से बदबू आने पर वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें जंगल में शव पड़ा दिखाई दिया। शव काफी दिनों से पड़ा होने के कारण वह कंकाल में तब्दील हो चुका था। यह देखकर वे सहम गए। उन्होंने वहां से भाग कर ग्रामीणों को कंकाल पड़ा होने की जानकारी दी। जंगल में शव पड़ा होने की सूचना पर मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। सरपंच प्रतिनिधि शिवराम चेची की सूचना पर भाबरू पुलिस थाने के एएसआइ कश्मीर सिंह, हैड कांस्टेबल सिकन्दर सिंह, अनिल सिंह, कांस्टेबल शंकरलाल, राकेश मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना किया और शव को कब्जे में लिया तथा निम्स अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए है। हालांकि मृतक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि कंकाल किसी पुरुष का है। जो करीब एक माह से अधिक पुुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लापता लोगों की जानकारी खंगाल रही पुलिस

शव की शिनाख्तगी को लेकर पुलिस लापता लोगों की भी जानकारी खंगाल रही है। ताकि कंकाल के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। साथ ही पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि मृतक जंगल मे कैसे पहुंचा और उसकी मृत्यु कैसे हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 65 साल है। उसकी चमड़ी काली पड़ चुकी थी। मृतक के चेहरे पर हल्की दाड़ी है तथा उसके मुहं में दांत नही है। पढ़ना जारी रखे

