20 दिन से विवाहिता लापता, ग्रामीणों ने 4 घंटे थाने का किया घेराव

जमवारामगढ़(जयपुर). सामरेड़कला ग्राम पंचायत के सामरेड़ खुर्द गांव से 20 दिन पहले लापता विवाहिता की बरामदगी की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। पुलिस उपाधीक्षक ने ग्रामीणों से जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया। जिस पर ग्रामीणों ने चार घंटे बाद दोपहर तीन बजे धरना समाप्त किया। इस दौरान ग्रामीणों ने 5 दिन में खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

जानकारी अनुसार सामरेड खुर्द गांव से 17 वर्ष 3 माह उम्र की नाबालिग विवाहिता को चैनपुरा रायसर गांव निवासी मदन गुर्जर पुत्र जगन्नाथ साथियों रायसर निवासी रमेश गुर्जर व सीताराम गुर्जर और जोधराला निवासी गिर्राज मीना की ओर से ले जाने की विवाहिता के पति ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद से मुख्य आरोपी फरार है। सहयोगी दो आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है इसके बाद भी 20 दिन से विवाहिता व मुख्य आरोपी का सुराग नहीं लगा है। जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

थाने के घेराव की सूचना पर जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक जमवारामगढ़ रामचंद्र चौधरी,चंदवाजी थानाधिकारी विक्रांत व आंधी थानाप्रभारी बनवारीलाल मीना मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और थाने के मुख्यद्वार के सामने धरने पर बैठ गए। पुलिस उपाधीक्षक चौधरी के समाने ग्रामीणों विवाहिता की बरामदगी नहीं होने पर रोष जताया। इस दौरान भाजपा नेता महेन्द्रपाल मीना,सामरेडकलां सरपंच सीताराम छापोला,रायसर से गोदूराम मीना व पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामचंद्र गुर्जर ने विवाहिता की बरामदगी की मांग की।

पुलिस उपाधीक्षक ने ग्रामीणों को बताया कि पुलिस टीमें लगातार दिल्ली व हरियाणा सहित संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है। इसके बाद ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ताकर पुलिस अनुसंधान की जानकारी दी तथा विश्वास दिलाया कि पुलिस जल्द ही मामले के खुलासे का प्रयास कर रही है। ग्रामीणों ने 5 दिन में खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी के साथ करीब चार घंटे बाद दोपहर तीन बजे घेराव समाप्त किया। इस दौरान राहोरी सरपंच हीरालाल मीना, सामरेडकला के पूर्व सरपंच बालूराम रैगर, पूर्व सरपंच हरीनारायण मीना, पूर्व सरपंच शंकरलाल गुर्जर,पूर्व सरपंच रायसर रतनलाल सहित कई ग्रामीणों ने भाग लिया।

ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिहृ लगाते हुए कहा कि जब तक जन दबाव नहीं पड़ता है। पुलिस ढिलाई से कार्य करती है। जयपुर में बिना नामजद अपराधी जीवाणु को जन दबाव पड़ते ही पुलिस 24 घंटे में पकड़ लाई। ग्रामीणों को आरोप था कि कमजोर लोगों की पुलिस सुनवाई नहीं करती है। यह पुलिस की कार्यप्रणाली बन गई है।

नाबालिग विवाहिता को दस्तयाब करने के लिए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस शीघ्र ही मामले का खुलासा करने का प्रयास कर रही है।

रामचन्द्र चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक जमवारामगढ़