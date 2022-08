बंदूक की नोक पर बदमाशों ने घर में घुसकर की लूटपाट, विरोध करने पर महिला के मारी गोली, बेटे पर भी किया हमला, इलाके में फैली दहशत

August 31, 2022

The miscreants robbed the house at gunpoint, shot the woman when she protested, also attacked the sonपावटा/शाहपुरा। प्रागपुरा थाना इलाके में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पावटा कस्बे में बुधवार तडक़े तीन बजे हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट व फायरिंग की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है।

इस दौरान जाग होने पर मकान मालिक ने बदमाशों को दबोच भी लिया और बहादुरी दिखाते हुए उनका काफी देर तक मुकाबला किया, लेकिन बदमाशों ने मारपीट करते हुए मिट्टी के गमले से उसका सिर फोड़ दिया और शोर सुनकर बेटे को बचाने आई मां पर बदमाशों ने गोली चला दी। गोली महिला के गले से पार हो गई। घटना के बाद बदमाश करीब 8 से 10 के जेवरात व नकदी समेटकर मौके से फरार हो गए। लूट व गोलीकांड की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई तथा लोगों में रोष व्याप्त हो गया।

गुस्साए लोगों ने घटना के विरोध में बाजार बंद रख धरना दिया। सूचना पर एसपी मनीष अग्रवाल समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मामले का शीघ्र खुलासा करने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। लोगों ने पुलिस को 7 दिन में मामले का खुलासा करने का अल्टीमेटम दिया है।

जानकारी के मुताबिक संतोष खंडेलवाल अपनी मां व छोटे भाई की पत् नी महिमा अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। बुधवार तडक़े करीब 3 बजे हथियारबंद चार बदमाश सब्जी मंडी स्थित उनके घर पहुंचे। यहां दो बदमाश दीवार फांदकर अंदर चले गए और दो बदमाश बाहर खडे रहे। बदमाशों ने मकान के कमरे की आलमारी से जेवरात व नगदी लेकर भागने लगे। इस दौरान संतोष की नींद खुल गई। उसने बदमाशों को पकडऩे का प्रयास किया। बदमाशों ने उसके साथ मारपीट करते हुए मिट्टी के गमले से संतोष के सिर पर वार कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। इसी दौरान बाहर खड़े दो बदमाश भी अंदर आ गए और बंदूक दिखा कर उसको डराने का प्रयास किया। संतोष के शोर मचाने पर कमरे में सो रही उसकी मां सुगना देवी बेटे को बचाने पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली सुगना देवी के गले के आर-पार हो गई। गोली चलने की आवाज व शोर सुनकर आस-पास के लोग घरों से बाहर भी आए लेकिन बदमाशों ने उन्हें भी हथियार दिखाकर डरा दिया। मकान में लूट व फायरिंग की घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर प्रागपुरा थाना प्रभारी किरण सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दोनों घायलों को जयपुर रैफर किया गया। पुलिस ने बदमाशों को पकडऩे के लिए इलाके में नाकाबंदी भी करवाई लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस की कार्यशैली व आपराधिक घटनाओं के विरोध में बाजार बंद कर दिए और पावटा के घण्टाघर के पास धरना देकर बैठ गए। मामले की जानकारी पर जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल, एएसपी कोटपुतली विद्याप्रकाश, डीएसपी कोटपुतली डॉ. संध्या यादव, पनियाला थाना प्रभारी हितेश शर्मा, कोटपुतली थाना प्रभारी सवाई सिंह, मनोहरपुर थाना प्रभारी मनीष शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया और लोगों को शीघ्र मामले के खुलासे के आश्वासन दिया। लोगों ने पुलिस को 7 दिन में मामले का खुलासा करने का अल्टीमेटम दिया है। एसएफएल टीम व डॉग स्कवायड टीम द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया तथा साक्ष्य जुटाए गए। फिलहाल पुलिस आस-पास के मकानों व दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों के पकडऩे के प्रयास कर रही है। अन्य स्थानों पर किया प्रयास

संतोष गुप्ता के मकान में वारदात करने से पूर्व बदमाशों ने कस्बे के अन्य स्थानों पर भी वारदात करने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हो सके। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने रमेश भारद्वाज, गजेंद्र, अनुप गर्ग के घर में भी घुसने की कोशिश की थी लेकिन जाग होने पर वे सफल नहीं हो सके। पुलिस गश्त पर उठाए सवाल-

घटना के बाद लोगों ने धरना शुरू कर दिया और पुलिस गश्त व कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस दौरान पूर्व विधायक डॉ. फूलचंद भिण्डा, विधायक प्रतिनिधि राजेश गुर्जर, पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनकड, पावटा प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी, चेयरमेन प्रतिनिधि निर्मल पंसारी, पावटा वाइस चेयरमेन नरपत सिंह, पावटा पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोपाल अग्रवाल, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष कैलाश ताखर, पूर्व जिला पार्षद ललित गोयल, सामाजिक कार्यकर्ता महेश लंबुरा, निरंकारी मिशन जोनल इंचार्ज वैद्य बनवारीलाल निरंकारी, पावटा कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुरेश शर्मा, पावटा व्यापार मंडल संस्थापक किशन गोयल, व्यापार मंडल अध्यक्ष महेंद्र गोयल, अग्रवाल महासभा कोषाध्यक्ष गणेश मोदी, राजेंद्र आदाली, संतोष गुप्ता, वार्ड पार्षद विजय गुप्ता, एडवोकेट दीपक गोयल, चंद्रमोहन सैन, पूर्व अग्रवाल महासभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बंसल, काशीराम लंबोरा, ओमप्रकाश गौड, कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष अजय सैनी, सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत मीणा, रतन जिंदल, धूड सिंह शेखावत, महेश शर्मा, पंकज जिंदल सहित कई लोग मौजूद रहे। सांसद ने भी पीडित परिवार से ली जानकारी घटना की सूचना पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने पावटा पहुँचकर घटना स्थल पर जाकर घटना का जायजा लिया व पीडित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। उन्होंने प्रदेश के बढ रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा और प्रदेश में अराजकता का माहौल बताया। पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनकड ने भी पूर्व मे हुई घटनाओं का पुलिस द्वारा खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया। पढ़ना जारी रखे

