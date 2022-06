मोदी सरकार के 8 साल पूरे, गांव-गांव जाएंगे BJP कार्यकर्ता

बस्सी



Modi government completes 8 years, workers will go from village to villageमोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर जनकल्याणकारी योजनाओं के पत्रक का पूर्व डिप्टी स्पीकर ने विमोचन किया शाहपुरा। केन्द्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर केन्द्र की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता द्वारा तैयार किए गए पत्रक का पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह ने हनुमंत निवास बाग शाहपुरा में विमोचन किया। यह पत्रक भाजपा कार्यकर्ता पवन शर्मा जवानपुरा ने मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार किया है। जिसमें केन्द्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को समाहित किया है।

विमोचन कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र के लिए समर्पित जनसेवक है। मोदी सदैव संपूर्ण भारत के सर्वांगीण विकास के लिए हर वर्ग को साथ में लेकर चलने वाले नेतृत्व का नाम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्ष में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यमवर्ग, व्यापारी सहित हर तबके का ध्यान रखते हुए सबका साथ - सबका विकास के आधार पर सबको साथ लेकर कार्य किया है। आज उज्ज्वला योजना से देश के लाखों गरीब परिवारों को लाभ मिला है। स्वच्छ भारत मिशन हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, कौशल विकास योजना, धनलक्ष्मी, आत्मनिर्भर भारत सहित अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को मिल रहा है। राव राजेंद्र सिंह ने पत्रक तैयार करने पर कार्यकर्ता पवन शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता इसे जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करें। भाजपा कार्यकर्ता पवन शर्मा ने बताया कि इस पत्रक को क्षेत्र में आमजन तक पहुंचाकर लोगों को केन्द्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर पूर्व पार्षद रोहिताश्व सिंधु, दिनेश सिंह शेखावत, अनीश व्यास, प्रकाश सोनी, अनिल कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। पढ़ना जारी रखे

