शादी के 18 दिन पहले युवक की हुई मौत,खुशियां मातम में बदली

शादी से पहले युवक की मौत,खुशियां मातम में बदली

two killed in road accident in jaipur : जटवाड़ा पुलिया के पास एक ट्रोले की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर घायल हो गया।