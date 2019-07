जयपुर—दिल्ली हाइवे पर संभलकर चलाएं वाहन क्योंकि पुलिया हादसों को दे रही है दावत

जयपुर (आंतेला) Matter of Bahdoda Puliya Near by Jaipur Rural Village aatela में जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण पुलिया पडी है खस्ताहाल

एनएचएआई दस साल बाद भी नहीं ले रही सुध, यहां हो चुके हैं कई हादसे।