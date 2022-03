अब सामाजिक सुरक्षा का काम भी करेंगे BLO

बस्सी Published: March 17, 2022 03:51:56 pm

पहले से ही बोर्ड परीक्षा में लगी हुई है ड्यूटी

जयपुर।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को जो कि बीएलओ हैं उन्हें अब सामाजिक सुरक्षा का काम भी करना होगा। वह् भी तब जबकि उनकी ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में भी लगी हुई है। दरअसल जि़ला कलेक्टर ने उनकी यह ड्यूटी 30 अप्रैल तक के लिए लगायी है ऐसे में अब ये दुविधा में है कि बोर्ड परीक्षा का काम करें या घर घर जाकर सर्वे करें। बीएलओ को केवल चुनाव कार्य हेतु नियुक्त किया गया था जबकि अब उनको समस्त प्रकार की राजकीय योजनाओं में भी ड्यूटी आदेशित कर दिया जाता है जबकि समय-समय पर शिक्षक संगठनों द्वारा यह मांग की जा रही है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए अब सरकार उल्टा इस कार्य को बड़ा रही है हम शैक्षणिक उद्देश्य की बात कर रहे हैं सरकार सरकार और बुद्धिजीवी मौन होकर यह सब कुछ देख रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा विपरीत आने वाले समय में नामांकन में भी असर पड़ेगा।

अभिभावक अपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए सोचना पड़ेगा कि शिक्षक की स्कूल स्टाफ गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा रहेगा तो वह बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे।

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा की कोरोना के दो वर्ष बाद विद्यालय खुल रहे हैं और इस समय बच्चों की पढ़ाई चल रही है और उन्हें अप्रैल में परीक्षा देनी है ऐसे में उनकी तैयारी प्रभावित होगी । यह कार्य किसी एजेंसी से कराया जाए तो बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी और शिक्षक अपनी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकेंगे तथा बोर्ड की परीक्षाएं संपादित करा सकेंगे।

गौरतलब है कि विभिन्न विभागों के कई प्रकार के सर्वे, जनगणना, वोटर लिस्ट सहित अन्य कई कार्यों को लेकर बीएलओ के रूप में शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वजह से जिस शिक्षक के पास बीएलओ का चार्ज है, उसके पास इतने अतिरिक्त कार्य होते है कि वह अपने मूल काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता है।

