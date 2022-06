जयपुर में घर से लापता 9 साल की बालिका का नग्न अवस्था में शव मिला, इलाके में फैली सनसनी

-दो घंटे तक ढूंढती रही मां, घर से करीब 100 मीटर दूर खंउहरनुमा बाड़े में मिला शव

-मकान मालिक का बेटा सहित तीन को हिरासत में लेकर पूछताछ



बस्सी Published: June 04, 2022 10:33:51 pm

Nude body of 9 year old girl missing from home in Jaipurजयपुर के आमेर इलाके में दोपहर को घर से लापता हुई ९ साल की मासूम बालिका का घर से करीब १०० मीटर दूर नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बालिका का शव सडक़ के पास एक खंडहरनुमा मकान में मिला। बालिका की गला काटकर हत्या की गई है। घर से लापता होने के बाद से माता-पिता बालिका को इधर उधर ढूंढ रहे थे, इसी दौरान उसका शव मिलने की सूचना मिली। मासूम का शव देखकर माता-पिता व आसपास के लोगों की रूलाई फूट पड़ी।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। मृतका की पहचान दौसा निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बालिका का गला कटा हुआ और शव बिना कपड़ों के मिला है। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह मर्डर है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं। फिलहाल पुलिस इस मामले में तीन संदिगधों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि मृतका आमेर क्षेत्र में अपने माता-पिता के साथ रहती थी। दोपहर में करीब 2 बजे वह घर से निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों को ङ्क्षचता हुई। बालका की मां ने उसे कॉलोनी व आसपास क्षेत्र में काफी तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। इस पर परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। कुछ देर बाद बालिका की मां को घर के पास एक खंडहरनुमा मकान में शव पड़ा होने की सूचना मिली। परिजन मौके पर गए तो बालिका की पहचान हुई। सूचना पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आलाधिकारियों को जानकारी दी। जिसके चलते पुलिस उपायुक्त पारिष देशमुख और एडीसीपी नॉर्थ सुमन चौधरी भी मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और इलाके के सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। फिलहाल पुलिस तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हत्या के कारणों को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मकान मालिक के नाबालिग बेटे को डिटेन किया है। 2016 में बालिका को लिया था गोद

पुलिस ने बताया कि दौसा निवासी दम्पति के शादी के कई साल बाद भी संतान नहीं होने पर उन्होंने 2016 में ३ साल की उम्र में बालिका को गोद लिया था। तभी से बालिका उनके साथ रह रही थी। परिवार में पति, पत् नी और बालिका तीन सदस्य थे। बालिका का परिवार यहां किराए के मकान में रह रहा था और शादी पार्टी में स्टॉल लगाता था। पिता को पानी की बोतल देकर घर से निकली थी बालिका

जानकारी के अनुसार बालिका के पिता ने दोपहर में पानी की बोतल लाने को कहा तो बालिका पानी की बोतल देकर घर से निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी।

2 घंटे तक ढूंढती रही मां, खंडहरनुमा मकान में मिला शव

बालिका के दोपहर २ बजे लापता होने पर उसकी मां उसे ढूंढने निकली। मां करीब दो घंटे तक उसे आसपास क्षेत्र में ढूंढती रही, लेकिन बालिका को कोई सुराग नहीं लगा। तब परिजनों ने कंट्रोल रूम में सूचना दी। इसके कुछ समय बाद ही किसी ने बालिका शव पड़ा होने की सूचना दी। बालिका का शव मिला, उस जगह पेड़ ओर झाडिय़ों का जंगल उगा हुआ है। घटनास्थल के आसपास फैले थे खून के धब्बे

शव मिलने की सूचना पर मौके पर पुलिस को घटनस्थल के आसपास कई जगह खून के धब्बे मिले। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारा बालिका की हत्या करने के बाद इसी रास्ते से बाहर निकाला होगा।

इनका कहना है

पुलिस कण्ट्रोल रुम को सूचना मिली की एक बच्ची गायब है। उसके कुछ देर बात पता चला कि बच्ची का शव नग्न अवस्था में घर के पास बने बाड़े में पड़ा हुआ और गला कटा हुआ । पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पायेगा ।------सुमन चौधरी, एडीसीपी नॉर्थ

--------- प्रथम दृश्यता में ये मर्डर का मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा की बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं।------पारिष देशमुख, पुलिस उपायुक्त पढ़ना जारी रखे

