बस्सी Published: August 17, 2022 10:35:48 pm

जालौर में दलित छात्र की मौत की घटना से आक्रोश, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

शाहपुरा। जालौर जिले के सुराणा गांव में शिक्षक की पिटाई से अनुसूचित जाति के छात्र की मौत की घटना से लोगों में आक्रोश है। शाहपुरा के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महा संगठन के लोगों ने बुधवार को महा संगठन के अध्यक्ष राजेश मंडोवरा के नेतृत्व में घटना पर आक्रोश जताते हुए मृतक छात्र इंद्र मेघवाल के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी मनमोहन मीणा को ज्ञापन दिया।

इस दौरान महा संगठन के अध्यक्ष राजेश मंडोवरा, सेवानिवृत्त एबीईओ देवाराम बुनकर, समाजसेवी भैंरू प्रसाद बंगाली, संरक्षक सांवरमल बीवाल, अध्यापक बंशीधर खटावलिया व सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अमरचंद चावला ने दोषी अध्यापक को फांसी की सजा देने, प्रकरण की सीबीआई जांच, सेवा से बर्खास्त व परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। जिससे अपराध करने वालों में भय व्याप्त हो और दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए नया कानून बनाने की भी मांग की। मंडोवरा ने कहा कि जालौर की घटना सभ्य समाज के लिए कलंक है। इस दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ता रामचंद्र खटावलिया, भोलाराम धानका, पार्षद रमेश वाल्मीकि, सेवा दल के अध्यक्ष मोइनुद्दीन लोहार, शाह समाज के अध्यक्ष सदरू शाह, पार्षद प्रतिनिधि एडवोकेट सोहनलाल नैनावत व युवा नेता विष्णु सिसोदिया ने कहा कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे परिवार को न्याय मिले। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन, रैली व भूख हड़ताल की जाएगी। इस दौरान मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोहरी लाल चावला, उप सरपंच प्रतिनिधि चौथमल अटल, हनीफ खान, गोवर्धन लाल सैनी, हितेंद्र कुमार संदीप, सीताराम मेहरा, बृजेश कुमार रेगर, हीरालाल धानका, मोहन लाल सैनी, अशोक कुमार धानका, सुरेश चंद खुडाणिया, विजेश धानका , मदन लाल मीणा सहित कई लोग मौजूद थे। पढ़ना जारी रखे

