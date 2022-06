ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को मिलेगी बेहतर उपचार की सुविधा

सीएचसी-पीएचसी में लगाए चिकित्सक, रिक्त पद भरने से मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा

बस्सी Published: June 25, 2022 09:53:40 pm



Patients of rural areas will get better treatment facilities4 सीएचसी व 2 पीएचसी में रिक्त पद भरने से मरीजों को मिलेगी राहत

शाहपुरा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को तबादला सूची जारी कर 16 चिकित्सकों को इधर-उधर किया है। इस सूची में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की सीएचसी व पीएचसी में सबसे अधिक 12 चिकित्सक लगाए हैं। शाहपुरा क्षेत्र में 8 चिकित्सक नए लगाए हैं, जबकि 4 चिकित्सकों का यहां से तबादला कर उनके स्थान पर अन्यत्र स्थानों से चिकित्सक लगाए हैं। शाहपुरा क्षेत्र की 4 सीएचसी व 2 पीएचसी में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने से अब अब खासकर ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा मिलेगी।

कुछ अस्पताल तो लम्बे समय से चिकित्सकों की बाट जोह रहे थे। वहां के मरीजों को अब राहत मिलेगी। इससे पहले जारी की गई चिकित्सकों की पहली सूची में भी क्षेत्र में 3 चिकित्सक लगाए गए थे। बीसीएमएचओ डॉ. विनोद शर्मा के मुताबिक अब क्षेत्र की सभी सीएचसी व पीएचसी में पर्याप्त स्टाफ है। इधर, विधायक आलोक बेनीवाल के प्रयास से क्षेत्र के अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने से क्षेत्रवासियों में खुशी है। क्षेत्र के लोगों ने इसके लिए विधायक बेनीवाल का आभार व्यक्त किया है। 5 जगह चिकित्सकों के रिक्त पद भरने से मरीजों को मिलेगी राहत क्षेत्र की कई सीएचसी व पीएचसी में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने से अब मरीजों को उपचार के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मरीजों को क्षेत्र मेंं ही बेहतर उपचार सुविधा मिल सकेगी। शाहपुरा क्षेत्र की सीएचसी धवली, अमरसर, धानोता व खेजरोली व पीएचसी करीरी व देवन में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने से मरीजों को उपचार सुविधा मिलेगी। नव क्रमोन्नत सीएचसी में भी लगाए चिकित्सक

सरकार की ओर से बजट सत्र में नव क्रमोन्नत की गई कई सीएचसी-पीएचसी में भी चिकित्सक लगाए गए हैं। इससे नव स्वीकृत सीएचसी व पीएएचसी में स्टाफ बढऩे से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। शाहपुरा क्षेत्र मेें क्रमोन्नत की गई दो सीएचसी में चिकित्सक लगाए गए है। -------------- शाहपुरा क्षेत्र में यहां लगाए चिकित्सक ----------- उपजिला चिकित्सालय शाहपुरा-2 धवली सीएचसी में-2 खेजरोली सीएचसी--2 अमरसर सीएचसी--1करीरी पीएचसी--1 देवन पीएचसी-1 धानोता सीएचसी-2मनेाहरपुर सीएचसी-1 पढ़ना जारी रखे

