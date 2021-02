मॉडल विद्यालयों में 11वीं में एडमिशन के लिए प्रतिशत की बाध्यता समाप्त

प्रदेश के मॉडल विद्यालयों (Model school's) में अध्ययन करते हुए कक्षा 10 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को मॉडल विद्यालय की कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें प्रतिशत की बाध्यता नहीं होगी। यह निर्णय मंगलवार को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की शासी परिषद की प्रथम बैठक (First meeting of Governing Council of Rajasthan School Education Council) में लिया गया जो सचिवालय सभागार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक में प्रदेश के स्वामी विवेकानंद मॉडल राजकीय विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए शिक्षकों की शत.प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश में वरीयता दिए जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

: समग्र शिक्षा अधिनस्थ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालयों का पुनरीक्षण करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका को सशक्त बनाने का निर्णय

: मॉडल विद्यालयों के कार्मिकों की संवेतन मद एवं गतिविधि मद की राशि परिषद के प्रस्तावों के अनुसार निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से राज्य के अन्य विद्यालयों की तरह सीधे ही मॉडल विद्यालयों को प्रदान किए जाने का निर्णय ।

: सत्र 2020 21 की वार्षिक योजना में अनुमोदित समस्त गतिविधियों को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जाएगा।

: मॉडल विद्यालयों की सघन मॉनिटरिंग के लिए अभियान चलाया जाए जिससे परीक्षा परिणामों की गुणवत्ता बड़े एवं इन विद्यालयों में 100 शतप्रतिशत नामांकन सुनिश्चित हो

: सभी जिलों में खेल मैदान विकसित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर पेश करने के निर्देश।