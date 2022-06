70 पुलिसकर्मियों ने हाइवे के होटल-ढाबों पर डाली रेड तो मचा हडक़म्प, नशे में धुत भी भागे, पढिए पूरी खबर क्या है मामला

70 पुलिसकर्मियों ने हाइवे के होटल-ढाबों पर डाली रेड तो मचा हडक़म्प, नशे में धुत भी भागे, पढिए पूरी खबर क्या है मामला

दौसा जिले की सीमा से जयपुर जिला तक ढाबों को खंगाला, पांच जनों को किया गिरफ्तार



एएसपी के नेतृत्व में चला सर्च अभियान

बस्सी Published: June 24, 2022 11:07:48 pm



Police launched a search operation on hotels and dhabas on the National Highwayशाहपुरा/गठवाड़ी। जयपुर जिले के मनोहरपुर- दौसा नेशनल हाइवे पर पिछले कई माह से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों व नशे के अवैध कारोबार को लेकर ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस महकमा अलर्ट मोड़ पर आ गया है। इसको लेकर एएसपी मुख्यायल धर्मेन्द्र यादव के नेतृत्व में सीओ जमवारामगढ़ शिवकुमार भारद्वाज, रायसर थाना प्रभारी रामधन सांडीवाल व आंधी थाना प्रभारी रामकिशोर शर्मा सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने मनोहरपुर दौसा नेशनल हाइवे स्थित ढाबों व शराब की दुकानों पर विशेष सर्च अभियान चलाया।

इस दौरान करीब 70 से अधिक पुलिसकर्मियों ने तीन घंटे के अंदर हाइवे किनारे संचालित 30 से अधिक ढाबों को खंगाला। अचानक ढाबों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की रेड डालने से लोगों में हडकंप मच गया। पुलिसकर्मियों को आता देख कई ढाबों पर शराब के नशे में धुत लोग भाग गए। सर्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ढाबा संचालकों को बाहरी व्यक्तियों की सुचना तुरन्त पुलिस को देने के निर्देश दिए। इसके अलावा शराब बिक्री के अलावा अन्य आपराधिक वारदातों में संलिप्त पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। पुलिसकर्मियों ने दौसा जिले की सीमा से लेकर रायसर थाने की सीमा तक हाइवे पर यह अभियान चलाया। इस दौरान देर रात तक शराब बिक्री की शिकायत पर हाइवे से लगती शराब की दुकानों का दौरा कर मामले की जानकारी ली। एएसपी यादव ने बताया कि इस दौरान पांच जनों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया। ग्रामीणों ने की थी शिकायत गौरतलब है कि गठवाड़ी क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर गुरुवार को एएसपी की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों व ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में ग्रामीणों ने शराब की दुकान पर तय समय के बाद व पहले शराब बिक्री के अलावा हाइवे से लगते ढाबों पर अवैध शराब के कारोबार संचालित होने की शिकायत की थी। जिसके बाद पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने ढाबों की तलाशी ली। -------------

आपराधिक गतिविधियों को लेकर पुलिस गम्भीर है। कानून व्यवस्था बिगाडने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाइवे पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा।------ धर्मेन्द्र यादव, एएसपी, मुख्यालय पढ़ना जारी रखे

