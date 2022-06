त्रिवेणीधाम में होगा प्रजापति समाज का सामुहिक विवाह सम्मेलन, 8 जोड़े तय



-26 जून को श्रीयादे माता मंदिर त्रिवेणीधाम में होगा परिचय सम्मेलन व रिंग सेरेमनी कार्यक्रम

बस्सी Published: June 22, 2022 10:35:00 pm



Prajapati Samaj's saamoohik vivaah sammelan will be in Triveni Dhamशाहपुरा। क्षेत्र के धार्मिक स्थल त्रिवेणीधाम में खोजीद्वाराचार्य रामरिछपालदास महाराज व श्रीयादे माता मंदिर के महंत प्रहलाददास महाराज के सान्निध्य में 1 जुलाई को श्रीयादे माता का 27वां पाटोत्सव, भंडारा, प्रतिभा सम्मान समारोह व सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा।

उक्त कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर श्रीयादे माता प्रजापति विकास समिति की बैठक पूर्व सरपंच बल्लूराम कुम्हार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा कर अंतिम रूप दिया गया। समिति के लोगों ने बताया कि सामुहिक विवाह सम्मेलन के लिए आठ जोड़े तय हुए। इस दौरान विवाह सम्मेलन को लेकर हलवाई, घोड़ी, बाजा, टैंट सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा कर साईपत्री की गई। कालूराम माचीवाल व रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि श्रीयादे माता के पाटोत्सव भंडारा व सामुहिक विवाह सम्मेलन के लिए समाजबंधु आगे आकर पूर्ण सहयोग दे रहे है। उन्होंने बताया कि सामुहिक विवाह सम्मेलन को लेकर 26 जून को सुबह 10.15 बजे त्रिवेणीधाम स्थित श्रीयादे माता मंदिर प्रजापति धर्मशाला में परिचय सम्मेलन व रिंग सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित होगा। साईवाड निवासी श्रवण लाल पुत्र देवीसहाय बारावाला ने मंदिर में कमरा निर्माण के लिए 1.21 लाख, राजस्थान प्रजापति समाज अहमदाबाद ने प्रत्येक नवविवाहित जोडों को सिलाई मशीन, सामोद के राधेश्याम होदकास्या ने एक-एक छत पंखा, कालूराम माचीवाल की तरफ से वर वधु को फेरों के कपड़े देने की घोषणा की। इस दौरान मुकेश मामोडिया, शंकर, प्रभुदयाल, सुरेश, भोलाराम, सुवालाल, मालीराम, संतुलाल, नरसी, रामेश्वर फाडवा, कालूराम दुहारिया, ग्यारसीलाल सहित कई समाजबंधु मौजूद रहे। आओ चलें प्रतिभाओं के गांव अभियान का शुभारंभ शाहपुरा। बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए सर्वजन सहयोग समिति राजस्थान के तत्वावधान में आओ चलें प्रतिभाओं के गांव अभियान का शुभारंभ ग्राम पंचायत देवीपुरा से किया गया। जिसमें देवीपुरा ग्राम के टॉपर विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समिति संयोजक दयाशंकर अग्रवाल ने बताया कि प्रतिभाओं को सम्मानित करके उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष समिति द्वारा यह अभियान चलाया जाता है। जिसमें प्रत्येक गांव के 80 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को समिति के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। पढ़ना जारी रखे

