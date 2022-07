उदयपुर में हुए निर्मम हत्याकांड का विरोध, चौमूं के बाजार रहे बंद, पुलिस का रहा पहरा



- हत्याकांड की घटना को लेकर जताया आक्रोश

बस्सी Published: July 03, 2022 11:21:00 pm



Protest against the ruthless murder in Udaipur, markets remained closed in Chaumuचौमूं। उदयपुर में टेलर की निर्मम हत्या करने के मामले में लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। हत्याकांड के विरोध में रविवार को चौमूूं शहर के बाजार पूरी तरह बंद रहे और व्यापारियों और जनता ने विरोध जताया। विरोध को देखते हुए सुबह से ही पुलिस अधिकारी गश्त करते हुए नजर आए। हर तिराहे चौराहे पर पुलिस मुस्तैदी के साथ खड़ी नजर आई।

हत्या के विरोध में शहर के व्यापारियों ने समर्थन दिया। जिसके चलते व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रखे। हालांकि आवश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठान खुले रहे। बस स्टैंड पर फल-सब्जी की अधिकांश दुकानें भी बंद रही। बाजारों और अन्य स्थानों पर चाय की दुकान तक नहीं खुली। शहर के लक्ष्मीनाथ चौक, त्रिपोलिया बाजार, चौपड़, नया बाजार, धोली मंडी, मोरीजा रोड, रींगस रोड, बावडी गेट बाजार, सदर बाजार, रेलवे स्टेशन रोड, रेनवाल रोड स्थित दुकानें पूर्णतया बंद रही। बाजार बंद रहने से सडक़ों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की।

पुलिस की व्यवस्था रही चौक-चौबंद शहर में बंद के दौरान पुलिस चाक-चौबंद रही। शहर के संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस के जवान तैनात रहे। इसके अलावा एसीपी राजेंद्र सिंह निर्वाण और थानाधिकारी हेमराज खुद गशत करते रहे। शहर के बस स्टैंड , थाना मोड़, रावण गेट, चौपड़ पर पुलिस के जवान तैनात थे। थाना प्रभारी ने बताया कि शहर में 60 से अधिक पुलिस जवान तैनात रहे। उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बस स्टैंड पर जरूर दिखी चहल-पहल

शहर के बस स्टैंड पर जरूर चहल-पहल नजर आई, लेकिन आम दिनों की अपेक्षा कम थी। हालांकि रोडवेज बसों सहित अन्य वाहनों की आवाजाही रही। लोग अपने गतंव्य स्थान पर जाने के लिए बस के इंतजार में विश्राम गृह में खडे नजर आए। जयपुर पहुंचे बडी संख्या में लोग

चौमूं शहर से बडी संख्या में लोग उदयपुर की घटना के विरोध में जयपुर में आयोजित मौन जुलूस में शामिल हुए। जिसमें व्यापारिक, सामाजिक सहित क ई संगठनों के लोग पहुंचे। पढ़ना जारी रखे

