बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

dudu court of jaipur sentenced the killer to death : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दूदू शिल्पा समीर ने सुनाया फैसला