राजस्थान में पंचायतों के बाद अब ब्लॉक स्तर पर होंगे राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल, तैयारियां शुरू

पंचायतों में विजेता रही टीमें खेलेगी ब्लॉक स्तर पर

-खेलों के आयोजन को लेकर खेल मैदानों का चयन, तैयारियों को लेकर आज होगी बैठक

बस्सी Published: September 09, 2022 09:24:26 pm

Rajiv Gandhi Rural Olympic Games will now be held at block level in Rajasthanशाहपुरा। राजस्थान में आयोजित हो रहे खेलों के महाकुम्भ राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सफल आयोजन के बाद अब चयनित टीमें ब्लॉक स्तर पर खेलेगी। शाहपुरा सहित सभी ब्लॉक में ब्लॉक स्तर पर खेलों के आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासन की देखरेख में खेल आयोजित होंगे।

शाहपुरा में ब्लॉक स्तर पर 6 खेलों में 130 टीमों के 1476 खिलाड़ी भाग लेंगे। सीबीईओ शाहपुरा गैंदालाल रैगर ने बताया कि पंचायतों में आयोजन के बाद अब 12 सितम्बर से 4 दिन तक ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन होगा। शाहपुरा ब्लॉक में पंचायत स्तर पर आयोजित हुए कबड्डी, खो-खो, शूटिंग वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल व हॉकी सहित 6 खेल आयोजित होंगे। जिसमें पंचायत स्तर पर विजेता रही टीमें भाग लेंगी। खेलों के आयोजन को लेकर ब्लॉक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। ब्लॉक स्तर पर विजेता खिलाड़ी 22 से 25 सितम्बर तक जिला स्तर पर और 2 से 6 अक्टूबर तक प्रदेश स्तर पर खेलेंगे। ब्लॉक स्तरीय खेलों की 12 सितम्बर से शुरुआत होगी। स्टेडियम सहित 3 खेल मैदानों में होगी खेल प्रतियोगिताएं, मैदानों की सफाई की सीबीईओ शाहपुरा गैंदालाल ने बताया कि शाहपुरा ब्लॉक में खेलों के आयोजन के लिए तमियां स्थित खेल स्टेडियम, श्री कल्याण सिंह राउमावि शाहपुरा और महात्मा गांधी राउमावि जाजैखुद के खेल मैदानों का चयन किया गया है। जिसमें क्रिकेट प्रतियोगिताएं स्टेडियम में होगी। अन्य खेल तीनों मैदानों में आयोजित होंगे। खेलों के आयोजन को लेकर खेल मैदानों की सफाई की जा रही है। शुक्रवार को खेल स्टेडियम की जेसीबी से साफ सफाई की गई। इस दौरान पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामचन्द्र सैनी, सीबीईओ गैंदालाल रैगर, शारीरिक शिक्षक सुरेश ढबास व सीताराम चौधरी मौजूद रहे। तैयारियों को लेकर आज बालिका स्कूल में होगी बैठक ब्लॉक स्तर पर खेलों के आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर शनिवार को प्रधान मंजू शर्मा व एसडीएम मनमोहन मीणा की मौजूदगी में शाहपुरा कस्बे के राजकीय बालिका उमावि परिसर में बैठक होगी। जिसमें विकास अधिकारी रामचन्द्र सैनी, सीबीईओ गैंदालाल रैगर, खेल आयोजन समिति में नियुक्त सभी अधिकारी व कार्मिक भी मौजूद रहेंगे। बैठक सुबह ११ बजे होगी। पढ़ना जारी रखे

