जयपुर के एक गांव में आजादी के बाद पहली बार बनेगी सडक़, ग्रामीणों में छायी खुशी

बस्सी Published: August 02, 2022 11:07:29 pm

Road will be built in a village of Jaipur for the first time after independence, villagers happyशाहपुरा। जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील के एक गांव में आजादी के बाद पहली बार सडक़ का निर्माण होगा। यहां ग्राम पंचायत खोरी में जमनवेरी से खुदालिया की ढाणी तक सडक़ नहीं होने से लोग बेहद परेशान है। सडक़ के अभाव में लोग कच्चे रास्ते से आवागमन करते आ रहे है। अब आजादी के बाद पहली बार सडक़ निर्माण होगा। इससे ग्रामीणों में खुशी छायी हुई है। विधायक आलोक बेनीवाल की अनुशंषा पर यहां सडक़ निर्माण के लिए ६० लाख की राशि स्वीकृत होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।

सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार बुनकर, पूर्व सरपंच रामदयाल रावत व पूर्व उपसरपंच मदनलाल भडाना ने बताया कि खोरी के जमनबेरी से खुदालिया की ओर जाने वाला आम रास्ता अब तक सडक़ से वंचित था। जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आमजन की समस्याओं को देखते हुए विधायक आलोक बेनीवाल की अनुशंषा पर यहां दो किलोमीटर सडक़ निर्माण के लिए 60 लाख की राशि स्वीकृत करने पर लोगों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर कालूराम भडाना, पूर्व पार्षद रामावतार गुर्जर, पूर्व सरपंच रामदयाल रावत, सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार बुनकर, पूर्व उप सरपंच मदनलाल भडाना, सहित कई लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए विधायक का अभिनंदन किया।

इधर, सडक़ के लिए राशि स्वीकृत होने पर कांग्रेस जिला सचिव एसटी मोर्चा मदनलाल मीणा के नेतृत्व में भी कई ग्रामीणों ने विधायक आलोक बेनीवाल का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। मदनलाल मीणा ने बताया कि खोरी में जमनवेरी से खुदालिया की ढाणी तक आज तक सडक़ का निर्माण नहीं हुआ। अब खोरी में जमनवेरी से खुदालिया की ढाणी वाया लोमोड़ वाली ढाणी, झाड़ोदिया की ढाणी, मान्यावाली, पोषवाल वाली, गोरस्या की ढाणी, खुडालिया की ढाणी को जोडऩे वाली सडक़ के लिए 60 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। इससे कई गांव-ढाणियों के बाशिन्दों का आवागमन सुगम होगा। जिससे ग्रामीणों में खुशी है। विधायक के अभिनंदन कि दौरान गिरधारी भडाणा, गोपी धैया, राकेश पटवारी, सुरज्ञान लोमोड़, जगदीश झाड़ोदिया, रामनिवास बोरा, सीताराम धैया, सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। पढ़ना जारी रखे

