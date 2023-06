केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की पुस्तक लॉन्चिंग पर सम्पत सारस्वत बामनवाली ने रखी यह मांग

Submitted by:

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तथा इला पटनायक के संयुक्त तत्वावधान में लिखी गई पुस्तक "द राइज ऑफ़ द बीजेपी" का लॉन्चिंग समारोह रखा गया। पुस्तक लॉन्चिंग में मंच पर पुस्तक समीक्षक तथा राजनीतिक मुद्दों के जानकार प्रसार भारती में राष्ट्रीय मुद्दों पर समीक्षक सम्पत सारस्वत बामनवाली (Sampat saraswat bamanwali) भी शामिल हुए। सम्पत सारस्वत बामनवाली ने पर्यावरण पर जनांदोलन के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त भारत कैसा हो, इस पर ना केवल राय रखी।

जयपुर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तथा इला पटनायक के संयुक्त तत्वावधान में लिखी गई पुस्तक "द राइज ऑफ़ द बीजेपी" (Book The Rise of the BJP) का लॉन्चिंग समारोह नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पर आयोजित कार्यक्रम में रखा गया। पुस्तक लॉन्चिंग में मंच पर पुस्तक समीक्षक तथा राजनीतिक मुद्दों के जानकार प्रसार भारती में राष्ट्रीय मुद्दों पर समीक्षक सम्पत सारस्वत बामनवाली (Sampat saraswat bamanwali) भी शामिल हुए।