watch: जिससे है पहचान, उसी पर नहीं ध्यान

सत्यप्रकाश शर्मा

शाहपुरा (जयपुर). जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शाहपुरा शहर jaipur ट्रांसपोर्ट का हब Shahpura is the hub of transport है। यहां के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के कारण देश के नक्शे में शाहपुरा का महत्वपूर्ण स्थान है। विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट मुख्य व्यवसाय है। इसके बावजूद शाहपुरा में ट्रांसपोर्ट नगर विकसित नहीं हो पाया है। आज तक कितनी ही सरकारें आई और गई, लेकिन यह मुद्दा Issue of establishing Transport Nagar at Shahpura आज तक गौण ही रहा है। राजनेताओं का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। यहां तक कि इस बार के विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भी शाहपुरा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का मुद्दा किसी की जुबां पर नहीं आया। जबकि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के दम पर शाहपुरा ने नए आयाम स्थापित किए है। देश व प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के कारण शाहपुरा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके बावजूद यहां ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

30 हजार लोगों की रोजी-रोटी

शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के करीब 30 हजार से अधिक लोगों की रोजी-रोटी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ी हुई है। हाइवे पर वाहनों के मरम्मत कार्य को लेकर सैकड़ों वर्कशॉप व दुकानें खुली हुई है। जहां क्षेत्र के हजारों लोग काम कर रहे है। हाइवे के विस्तार से इनकी कीरोजी-रोटी पर संकट भी आया। हाइवे विस्तार में वर्कशॉप और दुकानों में हुई तोडफ़ोड़ के बाद कईयों ने तो मरम्मत कार्य करना ही छोड़ दिया है।

रिपेयरिंग का कार्य भी प्रभावित

हाइवे पर जगह के अभाव में वाहनों की मरम्मत कार्य The repairing work is also affected का दायरा घटता जा रहा है। मरम्मत कार्य के कारण चालकों को हाइवे के दोनों तरफ दो लेन पर ही वाहन खड़े करने पड़ते है। सर्विस लेन का तो आज तक पता ही नहीं चल पाया। कई बार पुलिस के डर से अधिकतर वाहन चालक अन्यत्र कार्य करवाना ही मुनासिब समझते है।

ट्रांसपोर्ट नगर बने तो हो विकास

ट्रांसपोर्ट व्यासायियों का कहना है यदि शाहपुरा में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना Issue of establishing Transport Nagar at Shahpura कर दी जाए तो क्षेत्र का विकास होगा। साथ ही दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। सड़क पर खड़े रहने वाले वाहनों की भिड़ंत से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी है। इसके हाइवे की यातायात व्यवस्था भी बेपटरी हो रही है।