शाहपुरा का लाल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट से पदोन्नत होकर बना कैप्टन, शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर किया सम्मान

क्षेत्र में दौड़ी खुशी की लहर, कस्बे में बाइक रैली निकाल जगह-जगह फूल मालाओं से किया स्वागत

बस्सी Published: August 18, 2022 11:32:10 pm

Shahpura's naveen tank became Captain in the Indian Army, the townspeople honored by showering flowersशाहपुरा। शाहपुरा कस्बे का लाल नवीन टांक भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट से पदोन्नत होकर कैप्टन बना है। नवीन टांक के कैप्टन बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि शाहपुरा में आने पर गुरुवार को लोगों ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए।

शाहपुरा का लाल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट से पदोन्नत होकर बना कैप्टन, शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर किया सम्मान

कैप्टन नवीन टांक का जयश्रीराम सेवा समिति सहित कस्बे के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं, युवाओं, समाज के लोगों सहित कस्बेवासियों की ओर से नेशनल हाइवे स्थित जयपुर तिराहा, कृषि मंडी परिसर, न्यायालय परिसर, पीपली तिराहा, सरबती पैलेस, मुख्य चौपड बाजार सहित कई स्थानों पर माला, साफा पहनाकर व पुष्प वर्षा कर जोरदार सम्मान किया। कैप्टन के सम्मान में कस्बे के लोगों की ओर से जयपुर तिराहे से खुले वाहन में जुलूस व बाइक राइडर्स की ओर से बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान कस्बे के लोगों ने जगह-जगह उनका स्वागत किया। जयपुर तिराहे पर धीरज कुमार शर्मा, आलोक खण्डेलवाल, चन्द्रभान गौरा, मनोज शर्मा, मुकेश टांक, प्रकाश टेलर, अशोक टेलर व बाबूलाल रुंडला, उमेश जांगिड़, मुकेश पारीक, धर्मेन्द्र बड़बड़वाल, सुरेश अटल, जयराम कुम्हार, जितेन्द्र जांगिड़ ने स्वागत किया। इसके बाद मंडी परिसर में सुशील शर्मा, महेश पारीक, कालूराम लील, राकेश बैद, उमेश जांगिड़ ने सम्मान किया।

इसके बाद न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष विवेक शर्मा, महासचिव टीएम वर्मा, एडवोकेट राकेश मोहन शर्मा, सतीश शर्मा, बाल गोविन्द सोनी, सीताराम नौसादर, मातादीन शर्मा, के के टांक, राकेश कुमार टांक, सुरेन्द्र सिंह शेखावत, जीएस पारीक, रामकिशन सैनी, मनोज चौहान, मुकेश व्यास, अशोक गुर्जर सहित कई अधिवक्ताओं ने माला, साफा पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया।

स्वागत कर युवाओं ने भारत माता के लगाए जयकारे

इसके बाद कैप्टन नवीन के शाहपुरा के पीपली तिराहा पहुंचने पर जय श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष राहुल बजाज की अध्यक्षता में प्रधान संरक्षक दुर्गा प्रसाद शर्मा, संयोजक रमेश कुमावत, श्यामसुंदर जोशी, मीडिया प्रभारी धर्मपाल यादव, नवल टांक, मनीष शर्मा, अमर सिंह चावला, डीके सैनी, गिर्राज यादव, महेश टेलर, रजनीश गुर्जर, बबलू सैनी, राहुल बुनकर, ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष बनवारी शर्मा, शिवकुमार इंदोरिया, लोकेश समोता, लोचन सैनी सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने माला, साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगाए। यहां नवीन के ताऊ श्रीभगवान टेलर व पिता गोपाल टांक सहित परिजनों का भी सम्मान किया गया। कैप्टन टांक वर्तमान में कश्मीर में तैनात कैप्टन नवीन टांक वर्तमान में कश्मीर में तैनात है। इससे पहले कारगिल, लेह व लददाख क्षेत्र में भी तैनात रह चुके हैं। उन्होंने मदर टेरेसा एकेडमी की ओर से राजेश टेलर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों व युवाओं को लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया। यहां निदेशक राजेश टेलर, डॉ. रजनीश शर्मा, वैभव शर्मा सहित कई लोगों ने सम्मान किया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें