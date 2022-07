प्रशासन ने पॉलीथिन के भंडारण की सूचना पर आनन फानन में गोदाम को किया सीज, बाद में जांच की तो देखिए क्या मिला....

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद प्रशासन की कार्रवाई से मचा हडक़म्प

बस्सी Updated: July 06, 2022 11:06:40 pm

After the single use plastic ban, there was a stir due to the action of the administrationशाहपुरा। सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बावजूद कस्बे में कई जगह धड़ल्ले से प्लास्टिक थैलियों का उपयोग किए जाने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन की टीम ने कस्बे में कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान टीम को कृषि मण्डी में पॉलीथिन थैलियों के एक गोदाम में बडी मात्रा में प्लास्टिक पॉलीथिन का भंडार होने की सूचना मिली तो बाजार में कार्रवाई करना छोडकर टीम कृषि मण्डी पहुंच गई। वहां गोदाम बंद होने पर जांच के लिए चाबी मांगी, लेकिन चाबी नहीं मिलने पर टीम ने आनन फानन में ताला लगाकर दुकान को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी दौरान दुकानदार घर से चाबी ले आया और चाबी लाने पर टीम ने गोदाम में घुसकर जांच की तो उसमें एक भी पॉलीथिन नहीं मिली। गोदाम में सिर्फ खाली कटटे पड़े थे। इस पर प्रशासन की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। कुलमिलाकर किसी ने बाजार की कार्रवाई में खलल डालने के लिए कृषि मण्डी के गोदाम में प्लास्टिक थैलियां भरी होने की अफवाह उडा दी। यहां से प्रशासन की टीम जब फिर से बाजार में कार्रवाई करने गई तो किसी भी दुकान पर पॉलीथिन नहीं मिली। इस पर टीम बैरंग लौट गई। इस मामले में स्वास्थ्य निरीक्षक कुलदीप बसवाल ने बताया कि कृषि मण्डी में पॉलीथिन का गोदाम होने और उसमें माल भरा होने की सूचना मिली थी। वहां जाकर जांच के लिए चाबी मांगी और नहीं मिलने पर बाद में जांच के लिए दुकान के ताला लगाया गया था। बाद में चाबी आने पर जांच की तो उसमें कुछ नहीं मिला। किसी ने झूठी सूचना दे दी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण व काम में लेने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके चलते तहसीलदार महेश ओला, गिरदावर रेखा बुनकर, पटवारी राजेश, नगरपालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक कुलदीप बसवाल, एएसआई रामपाल की टीम ने कस्बे में जांच की। टीम ने दोपहर २ से शाम को ४ बजे अमरसर दरवाजे से लेकर अंदर बाजार तक करीब 50 दुकानों पर जांच की तो किसी दुकान पर 8 तो किसी दुकान पर 10 थैलियां मिली। टीम ने महज 5 किलो पॉलीथिन थैलियां जब्त की।

भनक लगते ही थैलियां हुई गायब प्रशासन की उक्त टीम ने इससे पहले सुबह 6.30 बजे कृषि मण्डी में भी कार्रवाई की थी। इस दौरान सूचना लगते ही दुकानदारों ने पॉलीथिन थैलियां को इधर-उधर कर दिया। इसके बाद शाम को बाजार में दुकानों पर जांच की तो कृषि मण्डी में गोदाम में माल भरा होने की झूठी सूचना दे दी। इस बीच दुकानों से थैलियां गायब हो गई। किसी दुकान पर 5 तो किसी पर 10 थैलियां ही मिली। जिनको जब्त कर लिया गया। ऐसे में 15 से अधिक दुकानों पर महज 5 किलो थैलियां जब्त की गई। इस दौरान टीम ने दुकानदारों को प्लास्टिक थेलियां काम में नहीं लेने के लिए समझाइश की। पढ़ना जारी रखे

