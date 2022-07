अचानक पहुंचे तहसीलदार ने स्कूल में ली क्लास, पूछे सवाल, दंग रह गए शिक्षक

छोटे बच्चों को सही उत्तर देने पर टॉफी बांटकर उत्साह बढ़ाया



तहसीलदार को बिना पुस्तक हाथ में लिए पढ़ाते देखकर दंग रह गए शिक्षक

बस्सी Published: July 16, 2022 10:58:06 pm

Tehsildar took class in school, asked questions, teachers were stunnedशाहपुरा। शाहपुरा तहसीलदार महेश ओला व उनकी टीम के सदस्य राजेन्द्र कुमार शर्मा व्याख्याता बिदारा ने शनिवार को क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शिक्षण व्यवस्था का हाल जाना।

इस दौरान तहसीलदार ने दो विद्यालयों में विद्यार्थियों की क्लास लेकर शिक्षण कार्य भी कराया और बच्चों से सवाल पूछे। जिनका कई बच्चों ने जवाब भी दिया। तहसीलदार ने सही जवाब देने वाले छोटे बच्चों को टॉफी बांटकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। साथ ही राजकीय बालिका उमावि में 12वीं की पॉलिटिकल साइंस विषय की बालिकाओं की क्लास लेकर प्रश्न पूछे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित किया। इधर, तहसीलदार को बिना पुस्तक हाथ में लिए पढ़ाते देखकर शिक्षक भी दंग रह गए।

तहसीलदार ने प्रात: 7.30 बजे राजकीय बालिका उमावि शाहपुरा, राउप्रावि नं. 1 सेडकाबास, राजकीय संस्कृत विद्यालय शाहपुरा का औचक निरीक्षण किया। कस्बे के बालिका राउमावि में निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू पाया गया। इस दौरान तहसीलदार ने 12वीं कक्षा की छात्राओं का शैक्षणिक स्तर भी जांचा। उन्होंने कई बालिकाओं से पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका बालिकाओं ने जवाब दिया। इसके बाद तहसीलदार ने पॉलिटिकल साइंस विषय की बालिकाओं की क्लास लेकर स्वयं ने भी पढ़ाया। और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। तहसीलदार ने बालिकाओं से कहा कि आगामी शनिवार को पढ़ाए गए पाठयक्रम में से पेपर बनाकर टेस्ट लिया जाएगा। इस दौरान विद्यालय के नवीन भवन में चल रहे शिविर का भी अवलोकन किया। तहसीलदार ने बताया कि विद्यालय का वातावरण, भौतिक सुविधाएं, स्वच्छता आदि श्रेष्ठ मिला। इसके बाद तहसीलदार ने राउप्रावि नं. १ सेडकाबास का निरीक्षण किया। यहां कक्षाओं में बीएड प्रशिक्षु छात्राएं पढ़ाती मिली। सभी अध्यापक उपस्थित थे और एक अध्यापिका प्रशिक्षण में गई हुई थी। इसके बाद राजकीय संस्कृत उप्रावि शाहुपरा चौपड़ का निरीक्षण किया गया। यहां कक्षा 1 से 8वीं तक 6 शिक्षक-शिक्षिकाएं है, जिनमें से तीन अवकाश पर पाए गए। तहसीलदार ने यहां भी कक्षाओं में जाकर बच्चों की क्लास ली और उनसे सूक्तियों के भावार्थ पूछे। इस दौरान कई बालिकाओं ने सही जवाब दिया, जबकि बालक जवाब नहीं दे सके।

सही जवाब देने वाले छोटे बच्चों को बांटी टॉफियां

यहां विद्यालय में कक्षा 1 व 2 के बच्चों से तहसीलदार ने सवाल पूछे और सही जवाब देने वाले बच्चों को टॉफियां वितरित की। इस पर बच्चे खुश नजर आए। उन्होंने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षकों को कक्षा समूह बनाकर शिक्षण कराने के निर्देश दिए। पढ़ना जारी रखे

