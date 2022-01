अनूठे तरीके से लॉन्च होगा 'बिफ़ोर यू डाई' का ट्रेलर

फ़िल्म 'बिफ़ोर यू डाई' (Trailer of Before You Die) के दिलचस्प ट्रेलर को जल्द ही एक अनूठे तरीके से लॉन्च किया जाएगा। फिल्म्स 18 फरवरी को देशभर में रिलीज़...

बस्सी Published: January 29, 2022 10:37:33 pm

जयपुर। आई लीड फ़िल्म्स द्वारा प्रस्तुत और सुवेंदू राज घोष द्वारा निर्देशित फ़िल्म 'बिफ़ोर यू डाई' (Trailer of Before You Die) के दिलचस्प ट्रेलर को जल्द ही एक अनूठे तरीके से लॉन्च किया जाएगा। फिल्म्स 18 फरवरी को देशभर में रिलीज़ होने इस फ़िल्म में दर्शक पुनीत राज शर्मा और काव्या कश्यप को बतौर लीड कलाकार पहली बार देख सकेंगे। इन दोनों के अलावा फ़िल्म में ज़रीना वहाब, मुकेश रिषी, प्रदीप चोपड़ा, मुश्ताक़ ख़ान, अरहा महाजन, बादशाह मोइत्रा, रीता दत्ता, लवकंश गर्ग जैसे कलाकार भी इस फ़िल्म में मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे।

अनूठे तरीके से लॉन्च होगा 'बिफ़ोर यू डाई' का ट्रेलर

गौरतलब है कि इस फ़िल्म के ट्रेलर के साथ ही एक अनूठे बुक कैफ़े को भी लॉन्च किया जाएगा। इस कैफ़े को 'बिफ़ोर यू डाई' (Before You Die) कैफ़े के रूप में जाना जाएगा। इसका उद्घाटन पूर्व आईपीएस अधिकारी व मौजूदा ओएसडी (विशेष अधिकारी) और प्रशिक्षण निदेशक सोमेन मित्रा के हाथों होगा।

इस फ़िल्म के ट्रेलर लॉन्च के साथ-साथ प्रदीप चोपड़ा अपनी किताब '131 थिंग्स टू डू बिफ़ोर यू डाई' से भी परिचय कराएंगे। इस किताब का संकलन उन्होंने अपनी सहयोगी आशा सिंघवी के साथ मिलकर किया है। इस फ़िल्म के निर्मता प्रदीप चोपड़ा कहते हैं, "बिफ़ोर यू डाई किसी कैफ़े में लॉन्च की जानेवाली पहली फ़िल्म है। इस फ़िल्म को लिखने के दौरान से ही मुझे गहरा जुड़ाव रहा है, लेकिन मुझे इस बात का आभास नहीं था कि रिलीज़ से पहले इस फ़िल्म की इस क़दर चर्चा होगी।"

उल्लेखनीय है कि इस फ़िल्म को लिफ्ट इंडिया अवॉर्ड्स 2022 जैसे फ़ेस्टिवल में सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में 9वें नोएडा इंटरनैशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल 2020 में इस फ़िल्म का विशेष रूप से ज़िक्र भी किया गया था।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें