रक्षाबंधन पर्व पर बहनों की रक्षा के लिए सामाजिक संस्था की अनूठी पहल, सभी ने की सराहना, पढिए पूरी खबर



सामाजिक संस्था आर के ग्रुप की सराहनीय पहल

बस्सी Published: August 11, 2022 11:27:53 pm

Unique initiative of social organization to protect sisters on Rakshabandhan festivalशाहपुरा। भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व सभी जगह धूमधाम व उत्साह से मनाया गया। इस पर्व पर बहन अपने भाई के मंगल तिलक लगाकर कलाई पर रक्षासूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं।

रक्षा के इस पर्व पर गुरुवार को जयपुर जिले के शाहपुरा शहर में सामाजिक संस्था आरके ग्रुप जन सेवा समिति की ओर से बहनों की रक्षा के लिए एक नई सराहनीय पहल शुरू की। संस्था की ओर से रक्षाबंधन पर्व पर कस्बे से बिना हेलमेट गुजरने वाली बहनों को निशुल्क हेलमेट वितरित किए। साथ ही उनको समझाया कि बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने पर कई बार जरा सी लापरवाही उनके पूरे परिवार को जीवन भर का जख्म दे देती है। इसलिए अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना आवश्यक है। सामाजिक संस्था आरके ग्रुप के अध्यक्ष रोहिताश भडाणा ने बताया की रक्षाबंधन के त्यौहार पर नेशनल हाइवे स्थित जयपुर तिराहे पर बिना हेलमेट यात्रा कर रही महिलाओं, बालिकाओं व अन्य वाहनचालकों को निशुल्क हेलमेट वितरण किए गए।

इस दौरान डीएसपी शाहपुरा सुरेंद्र सिंह कृष्णिया व नगरपालिका अध्यक्ष बंशीधर सैनी ने कहा कि रक्षा के इस पर्व पर महिलाओं को हेलमेट वितरित करना सराहनीय कार्य है। एयू बैंक के राजस्थान सर्किल हेड सुलतान सिंह पलसानिया ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता के अभाव में महिलाएं यातायात नियमों की पालना नहीं कर पाती। ऐसे में जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें जागरूक करना चाहिए। इस अवसर पर समिति सचिव रामावतार गुर्जर, भानू प्रकाश पलसानिया, रामलाल भामू, प्रमोद वर्मा, मुकेश देवन्दा, राजेश देवन्दा, बृजमोहन यादव, भोजराज भामू, ताराचंद यादव, हरसहाय सराधना, दिनेश गंगवाल, रज्जाक कुरेशी, राकेश लोमोड, शाहपुरा पुलिस थाने के हैड कांस्टेबल रामनिवास लाठर, यातायात पुलिस के जयप्रकाश समेत कई पुलिसकर्मी व लोग मौजूद रहे। धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षा बंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। त्यौहार को लेकर क्षेत्र के बाजारों में काफी चहल-पहल नजर आई। शहर में कई स्थानों पर राखी व मिठाइयों की दुकानें सजी रही। लोगों ने मिठाई व राखी की दुकानों पर जमकर खरीदारी की। अच्छी ग्राहकी होने से दुकानदारों के चेहरे भी खिले नजर आए। रोडवेज द्वारा बसों में महिलाओं के किए निशुल्क यात्रा को लेकर खासा उत्साह नजर आया। निशुल्क यात्रा होने से बसों में महिलाओं की भीड़ रही। महिलाओं व बालिकाओं ने मुहुर्त अनुसार अपने भाइयों का मुहं मीठा करवाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाईयों ने भी अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी सुरक्षा का वचन दिया। पढ़ना जारी रखे

