प्रशासन गांवों के संग अभियान से वीडीओ हुए नदारद, विकास अधिकारी ने थमाया नोटिस

बस्सी Published: June 15, 2022 10:00:31 pm

VDO disappeared from the campaign with the administration villages, was given noticeमनोहरपुर/शाहपुरा। ग्राम पंचायत मनोहरपुर में बुधवार को तहसीलदार महेश ओला के मुख्य आतिथ्य एवं सरपंच सुनीता प्रजापत की अध्यक्षता में आयोजित प्रसाशन गांवों संग अभियान के फॉलोअप शिविर में ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण गजराज मौके से नदारद हो गए। इसके चलते ग्रामीणों को पटटे नहीं मिल सके। इसको लेकर ग्रामीणों ने शिविर में विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की। जिस पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामचन्द्र मीणा ने ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण गजराज को 17 सीसीए का नोटिस जारी किया। तब जाकर ग्रामीण शंात हुए।

ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत मनोहरपुर में करीब १ हजार पट्टे लंबित है। ग्रामीणों द्वारा कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। पूर्व में आयोजित प्रसाशन गांवो के संग शिविर में भी महज 5 ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए थे। उस समय भी ग्रामीणों ने पट्टे लंबित पड़े होने को लेकर विरोध जताया था। इसके बाद अब फॉलोअप शिविर में भी ग्रामीणों को पट्टे नहीं मिल सके। शिविर में जब पटटे वितरित करने की मांग उठी तो ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण गजराज मौके से नदारद हो गए। विकास अधिकारी व तहसीलदार के बार-बार फोन करने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। जिस पर ग्रामीणों ने शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता सम्पूर्णानंद शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और वीडीओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस पर विकास अधिकारी रामचन्द्र मीणा ने वीडीओ को आदेशो को अवहेलना करने का दोषी मानते हुए 17 सीसी का नोटिस जारी किया। इस दौरान वार्डपंच मोहन संतका, सुवालाल हलकारा, मनीष आत्रेय, नीलम कुमावत, महेश भारद्वाज, महिपाल सिंह गुर्जर सहित कई लोग मौजूद थे। प्रशासन गांवों के संग शिविर में ग्रामीणों को पटटे देने के लिए ग्राम विकास अधिकारी को पट्टों की जांच करने के लिए भेजा था, लेकिन वह पंचायत के रूम के ताला लगाकर चला गया। इसलिए उसे 17 सीसी का नोटिस जारी किया गया है।----रामचन्द्र मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहपुरा पढ़ना जारी रखे

