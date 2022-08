ग्राम विकास अधिकारियों ने फिर दी 4 अगस्त से संपूर्ण कार्यों के बहिष्कार की चेतावनी, जानिए क्या है मामला



ग्राम विकास अधिकारियों ने आंदोलन से जनता को होने वाली परेशानियों को लेकर क्षमा दिवस मनाया

बस्सी Published: August 01, 2022 10:10:23 pm

Village Development Officers of Rajasthan again warned of boycott of entire works from 4th Augustशाहपुरा। विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारियों ने 4 अगस्त से संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन करने का निर्णय लिया है।

आंदोलन की इस कड़ी में शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार से जनता और जनप्रतिनिधियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए सोमवार को क्षमा दिवस मनाया और ग्राम विकास अधिकारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर सिंह के नेतृत्व में पंचायत समिति की प्रधान मंजू शर्मा व सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि शासन एवं सरकार की ओर से ग्राम विकास अधिकारियों से समय समय पर किए गए समझौतों व आश्वासनों के बावजूद क्रियान्विति नहीं कर उनके हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान 1 अक्टूबर 2021 को मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 2021 को मंत्री से निर्धारित समयावधि में सकारात्मक कार्रवाई का समझौता हुआ। जिस पर ग्राम विकास अधिकारियों ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में लक्ष्य से अधिक प्रगति कर स्वयं को प्रमाणित किया। इसके बावजूद सरकार ने समझौते लागू नहीं किए। ऐसे में शासन व सरकार से उपेक्षा व वादार खिलाफी से त्रस्त होकर अब ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग ने 4 अगस्त से पूर्ण असहयोग का निर्णय किया है। इस आंदोलन के कारण आम जनता, पंचायतीराज संस्थाओं से जुड़े सभी जनप्रतिनिधिव अधिकारियों को होने वाले कष्ट के लिए प्रदेश के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों ने सोमवार को क्षमा दिवस मनाया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर सिंह, ब्लॉक मंत्री राकेश सिंह निर्वाण, जिला प्रतिनिधि बृजेन्द्र शर्मा सहित कई ग्राम विकास अधिकारी मौजूद थे। ग्राम विकास अधिकारियों की ये है मांगे

ग्राम विकास अधिकारी जिला कैडर परिवर्तन स्थानांतरण के लिए एक बारीय शिथिलन प्रदान करने के लिए पॉलिसी जारी करने, विगत 5 वर्षों की लंबित पदोन्नतियां करना, सहायक विकास अधिकारी के पद सृजन करने, 2019 के बाद रिक्त पदों को प्रक्रियाधीन भर्ती में जुड़वाने, सहित अन्य मांगे शामिल है। इनको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। पढ़ना जारी रखे

