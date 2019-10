दिवाली पर बुखार,चार लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने गांवों में डाला डेरा

बांसखोह (जयपुर). ग्राम पंचायत राजपुरा-पातलवास के ग्राम टेकचन्दपुरा में बुधवार को बुखार से एक युवक की मौत के बाद चिकित्सा विभाग की टीम सुबह होते ही गांव में पहुंच गई। सीएमएचओ जयपुर हंसराज वधानिया के निर्देशन में मौके पर पहुंची टीम ने घर-घर में बुखार के मरीजों के पाए जाने पर चकित रह गए। viral infection in jaipur बीसीएमएचओ ने टीम के साथ पूरे गांव का भ्रमण कर पानी एकत्र हुए स्थानों का जायजा लिया और फोगिंग कराई। मौके पर पहुंचे बीसीएमओ डॉ. सौरभ आर्य ने छोटे से गांव मेें बुखार के मरीजों की बढ़ती संख्या एवं घर-घर में बुखार के मरीजों को देखते हुए ब्लॉक सीएमएचओ को स्वयं ही मरीजों की जांच करनी पड़ी। एकत्रित हुए पानी में टेमिफॉस और एमएलओ डाला। इस दौरान गांव में मरीजों के खून के नमूने लिए। वहीं 44 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाईयां दी। उल्लेखनीय है कि टेकचन्दपुरा में बुखार से बुधवार को बनवारी उर्फ जगदीश की मौत हो गई थी।

एएनएम को लगाई फटकार

बीसीएमओ डॉ. आर्य को जब जानकारी मिली कि डेढ़ माह से गांव में वायरल बुखार का प्रकोप हैं। इस पर एएनएम सुधा माथुर को फटकार लगाई। सीएमएचओ जयपुर के निर्देश पर बीसीएमओ ने एक टीम गठित की हैं। टीम प्रतिदिन टेकचन्दपुरा गांव में ही मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करेगी।

एनीकट तो नहीं बन रहा बुखार का कारण

टीम ने निरीक्षण में पाया कि गांव के पास ही कदम्ब कुण्ड एनीकट हैं। इसमें भरे पानी में युवा एवं बच्चे नहाने आते हैं। बीसीएमओ ने बताया कि हमेशा मच्छर सुबह-शाम के समय ज्यादा काटते हैं। Fever in family after death due to fever सुबह एनीकट में नहाने के दौरान ही ये मच्छर काटते हैं। इससे ही बुखार का प्रकोप बढ़ रहा हैं। इस पर टीम ने एनीकट एवं पानी की खेळियों में एमएलओ एवं टेमिफॉस डाला।

3 गांवों के 153 घरों का सर्वे, 7 घरों में 11 स्थानों पर मिला लार्वा

देवगांव . क्षेत्र के ग्राम पंचायत खिजुरिया ब्राह्मणान और फालियावास में बुखार से पीडि़त 2 लोगों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कम्प मच गया। Fever in family after death due to fever चिकित्सा विभाग की टीम ने खिजुरिया ब्राह्मणान, गंगारामपुरा, केशुपुरा में पहुंचकर लोगों के रक्त के नमूने लिए। राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांभरिया की टीम ने गांव पहुंचकर करीब 58 ग्रामीणों के रक्त के नमूने लेकर दवाई बांटी। टीम ने फोगिंग करवाकर भरे गंदे पानी की निकासी करवाकर नालियों में एमएलओ डालकर लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए प्रेरित किया।

टीम ने 153 घरों का सर्वे किया

चिकित्सा विभाग की चार टीम ने तीन गांवों का दौरा कर 153 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 11 स्थानों पर लार्वा मिला। टीम ने 367 कंटेनरों का निरीक्षण किया। वहीं 58 लोगों के रक्त के नमूने लिए और 6 लोगों को मौके पर ही उपचार दिया गया।

जागा प्रशासन, मौके पर पहुंचे अधिकारी

गोनेर. सिरोली गांव में बीमारियों के कारण हो रही मौत के बाद चिकित्सा विभाग के नोडल अधिकारी प्रवीण असवाल, डिप्टी सीएमएचओ सुरेन्द्र सैनी, बीसीएमएचओ सांगानेर डॉ.धनेश्वर शर्मा मौके पर पहुंचे। viral infection in jaipur know precautions of fever अधिकारियों ने मृतक के घर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और मौका स्थिति का जायजा लेकर बीमारियों के कारण जानने की कोशिश की। सरपंच मनोज कुमार शर्मा व उपप्रधान प्रकाश मीणा ने मौके की स्थिति के बारे में अवगत करवाकर समाधान की मांग की। इस मौके पर विभाग द्वारा एन्टी लार्वा एक्टिविटी व फोगिंग करवाई गई। चिकित्सकों की टीम ने कैम्प लगाकर लोगों के सैम्पल लेकर उपचार किया।

घर-घर सर्वे

क्षेत्र में बुखार व मौसमी बिमारियों के मरीजों की जांच के लिए 8 डॉक्टर्स के साथ 52 कर्मियों की 4 टीम बनाई गई है। गोनेर, सिरोली, दांतली, विधाणी, मुरलीपुरा सहित आसपास के क्षेत्र में सर्वे शुरू करवाया गया है ताकि जल्द समस्या का समाधान हो सके।

सुरेन्द्र सैनी, डिप्टी सीएमएचओ

