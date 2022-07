राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी सामुहिक अवकाश पर रहकर निकालेंगे वादा खिलाफी आक्रोश रैली



मांगों को लेकर जयपुर में 11 जुलाई को निकालेंगे वादा खिलाफी आक्रोश रैली

बस्सी Published: July 08, 2022

VOD will take out a protest rally in Rajasthan regarding the demandsशाहपुरा। ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों को लेकर पूर्व में हुए लिखित समझौते के बावजूद मांगपत्र लागू नहीं करने को लेकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ का 11 जुलाई को जिला मुख्यालय पर वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन होगा। जिसमें क्षेत्र की सभी पंचायत समितियों के ग्राम विकास अधिकारी सामुहिक अवकाश पर रहकर आक्रोश रैली में शामिल होंगे।

राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी सामुहिक अवकाश पर रहकर निकालेंगे वादा खिलाफी आक्रोश रैली

इसको लेकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा शाहपुरा के ग्राम विकास अधिकारियों ने शुक्रवार को ग्राम विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष ईश्वर सिंह व महामंत्री राकेश सिंह निर्वाण के नेतृत्व में पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेश कुमार शर्मा को सामुहिक अवकाश पर रहने को ज्ञापन सौंपा। ग्राम विकास अधिकारी संघ शाहपुरा के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी वेतन विसंगति दूर करने, एसीपी के स्थान पर चयनित वेतनमान स्वीकृत करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी लम्बे समय से आंदोलनरत है। इसके बाद प्रशासन गांवों के संग अभियान बहिष्कार के दौरान ११ दिसम्बर को सरकार से हुए लिखित समझौते के बावजूद मांगपत्र को लागू करने की मांग को लेकर वादाखिलाफी आक्रोश आंदोलन चल रहा है। जिसके तहत 11 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर आक्रोश रैली निकाली जाएगी। क्षेत्र के सभी ग्राम विकास अधिकारी सामुहिक अवकाश पर रहकर आक्रोश रैली में जयपुर शामिल होंगे। ज्ञापन देने के दौरान ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला प्रतिनिधि बृजेंद्र शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी सीताराम यादव, प्रवीण गजराज, विजय चौधरी, मणिकांत मिश्रा, शंकरलाल डोडवाडिया सहित कई ग्राम विकास अधिकारी मौजूद थे।(का.सं.) ग्राम विकास अधकारियों की ये है मांगे

ग्राम विकास अधिकारी संघ शाहपुरा के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि वेतन विसंगति दूर करने, एसीपी के स्थान पर चयनित वेतनमान स्वीकृत करने, अंतर जिला स्थानांतरण नीति जारी करने, सहायक विकास अधिकारी के समाप्त किए पदों को पुन: सृजित करने, सहित ८ सूत्री मांगें शामिल है। पढ़ना जारी रखे

