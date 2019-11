Accident : मवेशियों के झगड़े में 70 फीट गहरे कुएं में गिरने से महिला की मौत,गोताखोरों ने निकाला शव

woman was killed in an accident दोसरा ग्राम पंचायत की भंवरिया ढाणी में शुक्रवार दोपहर खेत पर काम कर रही महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विवाहिता को बाहर निकाला जा सका।