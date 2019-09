जयपुर में एनीकट में नहाने गए युवक की मौत, गोताखोरों ने 2 घंटे में निकाला शव

Youth died in drowing in anicut in jaipur bassi प्राकृतिक सौंदर्य के चलते एनीकट में सैकड़ों युवा नहाने आते हैं। अब तक इस एनीकट में 5 युवकों की मौत हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद एनीकट पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं।