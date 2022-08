आजादी का अमृत महोत्सव पर युवाओं ने लगाए पौधे, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प



बस्सी Updated: August 10, 2022 11:20:47 pm

Youth Plantation on the elixir of independence, took a pledge to proteशाहपुरा। आजादी का अमृत महोत्सव पर राजस्थान पत्रिका की ओर से शुरू किए गए अभियान की शृंखला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान पत्रिका के तत्वावधान में क्षेत्र में ग्राम खातोलाई स्थित सेवदा की ढाणी व चतरपुरा में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने उत्साह से विभिन्न किस्मों के पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प लिया।

ग्राम चतरपुरा में भाजपा नेता पवन शर्मा जवानपुरा के नेतृत्व एवं पूर्व सरपंच मंगलराम जाट की अध्यक्षता में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर मंगलराम जाट ने कहा कि मानव एवं जीव जंतुओं के सुरक्षित भविष्य के लिए हम सभी को ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढिय़ों को हम अच्छा वातावरण दे सकें। पवन शर्मा ने कहा कि सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं के साथ आम आदमी की भी यह जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 पौधे लगाकर उनको बड़ा करें। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण लाल ने राजस्थान पत्रिका के अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि पत्रिका सदैव सामाजिक सरोकार में अग्रणी रहा है। पर्यावरण जन जागरण में राजस्थान पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे अभियानों से युवाओं को जुडऩा चाहिए। इस अवसर पर पर विभिन्न किस्म के 11 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में जितेंद्र जाट, बंटी शर्मा, किशोर जाट ( नेताजी), ग्यारसी लाल मिस्त्री, मुकेश जाट, महेश चौधरी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। सेवदा की ढाणी खातोलाई में भी लगाए पौधे राजस्थान पत्रिका के अभियान के तहत ग्राम खातोलाई स्थित सेवदा वाली ढाणी में भी सडक़ किनारे पौधारोपण किया गया। यहां कार्यकर्ताओं ने सडक़ के किनारे पर छाया के लिए नीम के पेड़ लगाए। इस मौके पर केदारनाथ त्रासदी में लापता हुए उनके माता-पिता घीसी देवी व बनवारी लाल शर्मा की याद में भी पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मीनारायण, रामावतार, मोहन लाल, संदीप सेवदा, मक्खन लाल, सत्यनारायण, हरीश, तुषार, पीयूष, देवांशी, परिधि व महिलाओं ने भी पौधे लगाए और लगाए गए पौधों की सुरक्षा का संकल्प लिया। पढ़ना जारी रखे

