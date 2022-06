राजस्थान में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं का उत्पात, जंगल में छिपे युवाओं के पीछे दौड़ी पुलिस, देखिए वीडियो...

युवाओं का हाइवे जाम का प्रयास नाकाम

Youth riots against Agneepath Scheme , police ran after youth in the forestशाहपुरा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं द्वारा किया जा रहा विरोध-प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में युवा सडक़ों पर उतर आए हैं। एक दिन पहले कोटपूतली में उत्पात मचाने और बसों में तोडफ़ोड़ के बाद दूसरे दिन आज शाहपुरा शहर में भी युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में उत्पात मचाने की कोशिश की। बड़ी संख्या में युवाओं ने सीकर जिले के अजीतगढ़ व आसपास क्षेत्रों से जयपुर जिले के शाहपुरा में आकर उत्पात मचाने की कोशिश की, लेकिन शाहपुरा पुलिस की मुस्तैदी व सूझबूझ के चलते समय रहते हालात को काबू में कर लिया गया।