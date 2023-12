चौंकिये नही, यह UP है....यहां एक पंखा और एक बल्ब का बिजली बिल आता है 58 लाख

बस्तीPublished: Dec 16, 2023 10:30:47 pm Submitted by: anoop shukla

UP News : मजदूर का पूरा परिवार रात के समय अंधेरे में रहने को मजबूर है, दीनानाथ दिहाड़ी मजदूरी कर के परिवार चलाता है। घर मे एक कमरा व एक बरामदा है, जिसमे सिर्फ एक पंखा, और तीन बल्ब लगे हैं, ऐसे में इतना बिल कैसे‌ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।

58 lakh electric bill of one bulb, one fan : अक्सर अपने कारनामों से चर्चित रहने वाला बिजली बिल एक बार फिर चर्चा में है। यहां बिजली विभाग का अजब गजब मामला सामने आया है, एक मजदूर जिसके घर में सिर्फ एक फंखा और एक बल्ब जिसका बिल 58 लाख रुपए आया है। अब मजदूर परेशान होकर बिजली विभाग के दफ्तरों का चक्कर काट रहा है। वहीं बिजली विभाग ने अधिक बिल बकाया होने के कारण 6 माह पूर्व घर का कनेक्शन भी काट दिया था। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी उसकी एक नहीं सुन रहे है।